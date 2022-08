Nova rectificació del govern espanyol: la reunió sobre energia amb les autonomies serà dilluns

El govern espanyol rectifica de nou i avança laprevista per al dimartsL'executiu liderat per Pedro Sánchez ha avançat la reunió un dia i ho fa convocant la, que comptarà amb la presència de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, la ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera, i la secretària d'Estat d'Energia, Sara Aagesen.A la trobada, que se celebrarà de manera telemàtica, estan convocats els màxims representants autonòmics en matèria d'Energia, Turisme i Comerç, així com la(FEMP), segons ha informat el ministeri per a la Transició Ecològica, que també ha explicat queés "alinear les polítiques d'estalvi i eficiència energètica de totes les administracions i reafirmar el compromís d'estalvi d'un 7% del consum energètic adquirit per l'Estat davant la Unió Europea (UE) per a fer front a les conseqüències socioeconòmiques del conflicte a Ucraïna". Alhora, la reunió també servirà per a resoldre dubtes sobre l'abast ide les disposicionsLa presidenta de la Comunitat de Madrid,dissabte a l'executiu espanyol que es reunís amb els consellers autonòmics per a abordar el pla d'estalvi energètic , enque estava convocat per al dimarts. "Després del caos provocat i el nivell d'insults del govern, ara rectifiquen... Improvisen una reunió tècnica, sense ordre del dia, quan el problema que han creat és de primer nivell polític", va escriure la presidenta madrilenya en el seu compte de Twitter en resposta a la convocatòria.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor