Matí assolellat i tarda de pluja intensa en 16 comarques: així serà el temps aquest diumenge

. Aquesta jornada, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha previst un matí amb predomini del sol arreu de Catalunya. No obstant això, també hi haurà circulació de bandes de núvols alts d'oest a est. A partir del final del matí creixeran nuvolades en àrees de muntanya, sobretot de la meitat nord, on el cel quedarà molt ennuvolat o localment cobert com també en sectors propers.Serà a partir de les 12:00 del migdia i fins a les 18:00 de la tarda quan arribaran els canvis. I és queper aquesta tarda a la façana nord-oest del territori. Concretament, a les comarques de l'Anoia, Segarra, Noguera, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Solsonès, Bages, Moianès, Osona, Garrotxa, Ripollès, Berguedà i Cerdanya. En aquestes zones, els. El llindar d'intensitat que es pot superar són els 20 mm en 30 minuts. Al final del dia la precipitació tendirà a minvar, serà d'intensitat entre feble i moderada, si bé és possible que localment sigui forta, sovint amb tempesta i localment amb calamarsa.Independentment d'això, en línies generals,amb algunes ratxes fortes al prelitoral sud i sud de Ponent durant la tarda. En canvi, fins a mig matí i de nou al final de dia el vent serà fluix i de direcció variable. A banda d'això, a l'extrem nord-est del territori predominarà el vent fluix de component est fins a migdia. A més a més, al nord ded'intensitat fluixa amb algun cop moderat. En moment de tempesta hi podrà haver ratxes fortes o molt fortes de vent.Al final del dia, hi haurà intervals de núvols baixos a punts costaners, sobretot de l'extrem sud. En general,i la visibilitat serà entre bona i excel·lent en general.

