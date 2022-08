Escàndol a Netflix: Kevin Spacey pagarà 31 milions de dòlars a «House of Cards» per la seva conducta sexual

L'actorhaurà de pagar 31 milions de dòlars a la productora de la sèrie de Netflix per la seva "mala conducta sexual" . Segons han informat diversos mitjans especialitzats dels Estats Units, l'actor, guanyador de dos Oscars per(1995) i(1999), és castigat econòmicament per la ficció que el va tornar a catapultar a la fama en interpretar el políticAquest citat comportament va dur a la productora, MRC Productions II, i a Netflix a expulsar Spacey de la sèrie per la darrera temporada, que va acabar protagonitzant Robin Wright, la seva esposa a la producció política i co-protagonista de la història. La resolució ha estat determinada per un procés d'arbitratge i ratificada per un tribunal dels Estats Units.Després d'una vintena de declaracions i una audiència de vuit dies, Spacey haurà d'abonar aquesta quantitat. L'actor, de 63 anys, es va oposar frontalment a aquest resultat, considerant que les acusacions que havia hagut de combatre des del 2017. Una consideració que ni el procés d'arbitratge ni el tribunal nord-americà en qüestió van tenir en compte.

