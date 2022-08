Ingressada en estat crític l'actriu Anne Heche per un accident de cotxe

L'actriu estatunidenca, de 53 anys, estàdesprés de tenir un greu accident de cotxe aquest divendres a Los Angeles. Han informat dels fets mitjans locals, com la CNN i el portal TMZ, que també han explicat que Heche hauria estat, fet que la va dur a sortir de la carretera i estavellar-se contra un habitatge. El vehicle, un Mini Cooper blau, va esclatar en flames, motiu pel qual es creu que l'actriu podria haver patit cremades.De fet, d'acord amb la CNN,(LAFD)i sufocar les flames. Quan va poder treure a Heche, el personal d'emergències la va traslladar a l'hospital més proper., que era a casa en el moment dels fets,. A més a més, recentment s'ha sabut que poc abans d'estavellar-se en el seu domicili, l'actriu havia tingut un altre accident contra el garatge d'un altre habitatge després de perdre el control del vehicle.Un comunicat de la LAFD ha detallat que el cos va haver de muntar un operatiu amb 59 bombers per accedir, reduir i extingir per complet les "persistents" flames dins de l'estructura de la casa del darrer accident, "fortament danyada".amb el seu retrat de Vicky Hudson i Marley Love en la telenovel·la Another World. Es va consolidar a Hollywood amb les pel·lícules Donnie Brasco, Volcano i I Know What You Did Last Summer. En l'àmbit purament personal,l'actriu i presentadora(64) i l'actor James Tupper (57).Heche ja ha publicat les seves memòries, en les quals ha detallat alguns delsde la seva vida: va ser supervivent d'abusos sexuals per part del seu pare. Poc després de viure-ho, el seu germà va morir en un accident de trànsit que ella defensa que va ser un suïcidi. La seva germana Susan va morir per un tumor cerebral i la seva altra germana, Cynthia, va perdre la vida de nena per un problema cardíac. Al llarg de la seva vida, l'actriu ha sofert problemes de salut mental., un fruit del seu matrimoni amb el càmera Coleman Laffon i un altre resultat de la seva relació amb l'actor canadenc James Tupper.En una entrevista amb Page Six el 2021, Heche va parlar obertament dels. "Allò no va ser una relació amorosa a llarg termini. Va ser un moment de la meva vida en què se'm va concedir una cosa tan gloriosa com poder defensar allò en què crec i porto creient des que era una nena", va assegurar per a afegir: ". Em van acomiadar d'un film en què tenia un contracte de 10 milions de dòlars i no vaig tornar a veure la llum amb una pel·lícula d'estudi".Heche sempre s'ha sentit, malgrat tot això, orgullosa d'haver pogut aportar ni que fos una mica de representació LGTBIQ+ a la catifa vermella., va afirmar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor