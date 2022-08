Desenes de barques es congreguen a Palafrugell per protestar contra l'augment dels preus de fondeig

Un centenar de barques s'han congregat aquest matí a Palafrugell per protestar contra els preus de les boies de fondeig, que costen mil euros més que l'estiu passat.i en culpabilitzen l'ajuntament.Adornades amb banderes "pirates", han format una fila molt visible des de la platja resseguint la costa,u. Les teles de les banderes eren negres, amb la imatge d'una boia convertida en calavera al centre i un pegat a l'ull esquerre amb el logotip de l'ajuntament.Denuncien quei que si els preus no paren de pujar, no hi podran fer front. Per això, reclamen establir "un preu màxim de boia a usuari final per frenar l'escalada". I és que la principal problemàtica és que l'ajuntament ho adjudica a l'empresa que més diners de sortida ofereix per boia- i això encareix el preu als usuaris finals.

L'Ajuntament de Palafrugell es va defensar ahir a través d'un comunicat assegurant que s'ha fet "seguint la llei", però que s'estudiarà gestionar les boies "en un futur" amb l'objectiu d'evitar que els preus continuïn creixent descontroladament. Un anunci que els afectats no consideren que pugui ser la solució. "L'ajuntament no té mitjans per gestionar aquest servei", ha dit el portaveu de la plataforma d'afectats, que ha afegit que fa anys que la gestió de les boies és "pèssima".



