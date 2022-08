L'Ajuntament de Barcelona compra dos blocs amb 25 habitatges per destinar-los a lloguer social

ha aprovat l'adquisició per tanteig i retracte deque sumen un total deper destinar en els pròxims mesos a. La compra ascendeix gairebé als 5 milions d'euros. Un dels blocs és un edifici amb 15 habitatges al carrer Jaume Giralt, al Pou de la Figuera (Forat de la Vergonya), al Districte de. A més a més, també s'ha donat llum verda a la cessió i expropiació d'un solar de propietat privada adjacent al mateix carrer que es vol convertir en un espai de trobada veïnal. I l'altra finca que s'ha comprat és un edifici amb 10 habitatges a Navas de Tolosa, al Districte deL'ús del tanteig i retracte s'executa després de valorar les característiques de l'edifici, l'estat i la localització, així com el fet que el preu sigui sensiblement inferior al que fixa el mercat, és a dir, a la mitjana del preu per metre quadrat en les operacions de compravenda realitzades al barri en qüestió. L'Ajuntament ha exercit aquest dret sobre els dos edificis, de manera que. En el cas del bloc de Jaume Giralt, la compra s'ha fet per un preu de 3,5 milions d'euros, fet que suposa una rebaixa respecte al mercat del 14,06%. En el cas de l'edifici a Navas de Tolosa, l'operació s'ha fet per 1,4 milions d'euros, fet que suposa una rebaixa del 44,54%. Segons la regidora d'Habitatge,, aquesta eina de compra és "absolutament imprescindible" per aconseguir dispersió de l'habitatge assequible de lloguer a tots els barris. A més a més, ha afegit, també els permet evitar operacions especulatives.El regidor de Ciutat Vella,, s'ha mostrat confiat que tant la compra de l'edifici d'habitatges com la cessió del solar permetran capgirar la situació de l'entorn del Forat de la Vergonya i millorar les condicions físiques de l'espai i la convivència, així com enfortir la vida veïnal., ha assegurat. Abans d'acabar el 2022, ha detallat, està previst reformular l'espai de trobada i actualitzar els jocs infantils per fer-los més inclusius.En el cas de, es tracta d'un bloc que havia estat molt problemàtic en el passat. L'edifici va generar molts problemes delinqüencials per la desatenció de la propietat del seu manteniment durant anys i va ser el focus de moltes queixes veïnals.i des d'aleshores ha estat buit i tapiat. Actualment, és una finca que, a banda dels 15 habitatges, també té dos locals comercials en bon estat, amb una superfície construïda de 895 metres quadrats.Pel que fa al solar del carrer Montanyans, 12, adjacent al mateix carrer Jaume Giralt, és un espai d'uns 100 metres quadrats resultant de les diverses demolicions que es van produir arran del desenvolupament d'un pla especial datat del 1989. Les gestions del Districte amb la propietat han permès desencallar el planejament i el solar es posa a disposició de les necessitats comunitàries. D'altra banda, també s'ha aprovat l'adquisició d'una altra finca, també amb l'exercici del dret al tanteig i retracte, del carrer Navas de Tolosa, de 696 metres quadrats, al Districte de Sant Martí.Segons dades municipals, la política d'adquisició d'habitatge per part de l'Ajuntament ha sumat fins a l'actualitat un total de. Entre les adquisicions, hi ha 43 finques senceres, incloent-hi les dues últimes adquirides.

