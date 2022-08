Onze comarques en perill de nous ruixats intensos per aquest dissabte

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Ds. 12:00 TU a 24:00 TU



➡ Dg. i dll. 12:00 TU a 18:00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6 pic.twitter.com/AgTbTNJzlW — Meteocat (@meteocat) August 6, 2022

El Servei Meteorològic de Catalunyaper a la situació de tempestes i ruixats que es viuran aquest dissabte arreu del país. La majoria del territori ja es va veure afectat ahir divendres amb un conjunt de tempestes (i fortes pedregades en certes zones, com al Segrià o a les Garrigues), i ara,per una nova fornada de ruixats que poden descarregar des d'aquest migdia fins ben entrada la matinada.Com es pot veure en el mapa realitzat pel Meteocat, la zona nord del país, especialment els Pirineus i els Prepirineus, són els més afectats per aquesta possibilitat de noves precipitacions intenses.i localment, com la situació produïda divendres, de ratxes fortes o molt fortes de vent. Les alertes per ruixats intensos també es repeteixen de cara a diumenge.Ara per ara, les comarques afectades per l'avís del servei meteorològic català per aquests nous ruixats intensos són:. Es poden arribar a acumular més de 20mm en només mitja hora, un indicador de baixa perillositat, però destacada pel Meteocat.

