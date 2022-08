Iceta insta Feijóo a «posar ordre» al PP per complir el decret d’estalvi energètic

El ministre de Cultura,, ha demanat al president del PP,, que "posi ordre al seu partit" i que faci complir el decret d'estalvi energètic . En declaracions als mitjans des de Barcelona, Iceta ha recordat al PP que "fa quinze dies va demanar un pla energètic" i ha criticat que ara només posen excuses.A banda, tambéi ha detallat que l'executiu espanyol s'ha "ofert al Govern per negociar quin és el millor ús dels recursos davant la sequera" i encara no han obtingut resposta. El titular de Cultura també ha explicat que estan a favor "de la utilització més responsable possible dels recursos i deque tots hem d'entomar".

