Els experts recomanen beure cervesa a l'estiu perquè calma la set: veritat o mite?

La set és la clau

El perill de la deshidratació

Què passa amb la cervesa a l'hora d'hidratar-nos?

Com és lògic, en els dies en què fa més calor, la necessitat de líquid augmenta. Segons el doctor José Manuel Fernández García, coordinador del Grup de Nutrició de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (), en aquest períodeQuina quantitat exactament? Almenys mig litre més del que beuríem abans de l'estiu, però sobretot, pel que fa a la quantitat, per l'expert és clau guiar-se en la set que té cadascú.En una entrevista a Europa Press, Fernández García ha detallat com ens hem d'hidratar en els dies més calorosos, ara que a l'estiu són freqüents les onades de calor.Pel doctor, el més important que hem de saber sobre la hidratació és que la quantitat recomanada de líquids consumits al dia ha d'estar entre els quatre i els sis gots de 200 mil·lilitres, és a dir sobre. "Beure més de 3 litres és contraproduent perquè produeix una sobrecàrrega de volum que en persones que pateixen malalties renals o cardíaques pot arribar a produir símptomes respiratoris i alteracions a nivell renal", ha advertit el metge de família.De fet, ha cridat l'atenció sobre el fet que hi haen què una persona pot arribar a beure fins a cinc litres d'aigua diaris, una quantitat de líquids excessiva segons l'especialista. "En condicions normals tot el líquid que es beu i que l'organisme no necessita, l'expulsa principalment per l'orina", ha aclarit.El doctor Fernández ha subratllat en aquest sentit que aquesta quantitat és la que l'organisme necessita cada dia, quelcom que dependrà no només de la quantitat ingerida de líquids, sinó també de les pèrdues que es produeixen per l'orina, per la femta, per la sudoració o per la respiració, per exemple. "Per tant, encara que és difícil saber quina és la quantitat idònia de líquids, és veritat que s'ha de consumir entorn d'un litre o litre i mig diari. En aquest sentit,, ja que d'una manera molt complexa a nivell cerebral permet que l'organisme begui el que necessita per a mantenir una correcta regulació interna", ha afegit.Ara bé, l'expert de SEMERGEN ha demanat teniramb unes certes persones com és elperquè poden tenir alterat el mecanisme de la set, per la qual cosa veu important vigilar la seva ingesta líquida. "No sols en els ancians, sinó també en lesper les seves majors necessitats de líquids en aquesta situació o en elsque són més poc inclinats a beure. Han de ser aquests grups de població els que més hem de vigilar perquè facin una ingesta adequada per a evitar la, i oferir-los líquids amb freqüència en petites dosis", ha reblat l'especialista.Amb això, el coordinador del Grup de Nutrició de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària ha indicat que, així com a una disminució en la capacitat de concentració o a cefalees que poden disminuir la funcionalitat del ronyó en produir menys orina i eliminar menys productes de deixalla, permetent, d'aquesta manera, l'acumulació de fàrmacs en sang, un consum habitual en aquesta edat.La beguda que recomanen els experts és l'aigua, segons ha explicat el doctor, que ha afirmat que, opcionalment, també poden recomanar-se aquelles que no tenen gas i que són baixes en sucre o en greixos, com són la llet, els sucs de fruita natural, els brous, les sopes, els consomés, o les infusions. ", que a més a més tenen un alt nivell de sucre i afavoreixen altres tipus de malalties quan el seu consum és freqüent com la diabetis tipus 2", ha subratllat.Hi ha persones que, a l'estiu, els agrada beure cervesa perquè refresca, però l'especialista de SEMERGEN ha assenyalat que, encara que serveix per a calmar la set, representa una: "El consum de begudes fermentades de baixa graduació, com la cervesa o el vi en quantitats moderades, s'accepta per no empitjorar el perfil cardiovascular, però dins d'un perfil de dieta mediterrània. No és qüestió de promoure el seu consum, i".Així, el doctor Fernández ha incidit en el fet que les begudes que s'han d'evitar en els dies de més calor són les calentes, les que porten alcohol, sobretot amb una alta graduació i, segons ell, tampoc són recomanables les begudes gasades. "Amb la calor, necessitem aigua. En aquest sentit, cal no oblidar-se que els aliments sòlids, com, però també de fibra, minerals i vitamines indispensables per a seguir una alimentació saludable i equilibrada i, a més a més, ajuden a reposar els electròlits que es perden en èpoques de calor", ha sentenciat l'especialista de SEMERGEN.

