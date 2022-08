L'AP-7 acumula més de 45 quilòmetres de cua en un nou dissabte complicat

. Aquest migdia, destaquen els 18 quilòmetres de circulació lenta i aturades entre Castellví de Rosanes i Sant Cugat del Vallès, en direcció Tarragona, i els 16 quilòmetres de congestió entre Cardedeu i Mollet del Vallès, en direcció Girona.En paral·lel, també hi ha 7,5 quilòmetres de congestió a l'AP-7 a la Jonquera per accedir a França i uns cinc quilòmetres de cua per un accident sense ferits a Mont-roig del Camp cap a Castelló de la Plana, on s'està treballant per retirar el vehicle averiat. Segons el(SCT), també sobresurten altres incidències viàries com els 7,5 quilòmetres de retencions a l'N-II a la Jonquera o els 4,5 quilòmetres d'aturades a la C-32 a Sitges. En sentit nord, destaquen els 3,5 quilòmetres de cua a l'AP-7 al Perelló. A banda d'això, hi ha dos quilòmetres de cua a Maçanet de la Selva i dos extres a la C-63 a Lloret de Mar.es registren a la C-26 a Borrassà sentit N-II, a l'N-II a l'altura de Vilatenim i Vilamalla sentit nord, a l'N260 a Portbou sentit nord, a la C-31 a l'altura de Torroella sentit Figueres, a la C-65 a Llagostera sentit Platja d'Aro, i a la C-63 a l'altura de Lloret sentit sud.hi ha un carril tallat a Montmaneu per un accident, que també provoca cues.Podeu consultar l'estat actual de les carreteres del país aquí

