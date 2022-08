Barcelona perd població i registra la natalitat més baixa des de la Guerra Civil

La mortalitat recupera el nivell prepandèmia

Més nascuts fora de la ciutat

Puja el nivell formatiu a la ciutat

Noms més posats

a 1 de gener del 2022. Això és un 1,2% menys que l'any passat i és el. L'Oficina Municipal de Dades (OMD) ha atribuït aquesta disminució de població a la mortalitat de la Covid-19 i al saldo migratori. En total, la capital catalana té 16.000 ciutadans censats menys que l'any passat. Tot i això, l'oficina ha precisat que la xifra es manté en els. La, per la seva banda, se situa al 7 per mil i. Malgrat la pandèmia, el nombre de centenaris no s'ha reduït. El 2021 n'hi havia 864 i ara n'hi ha 931, el 83% dels quals són dones., amb unes bases cada cop més petites i en retrocés", ha explicat la responsable del Departament d'estadística i difusió de l'OMD de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo. El nombre de persones de menys de 15 anys és d'un 12,7% i el nombre de gent major de 65 anys és d'un 21,3%. En conjunt, aquesta estructura d'edats fa que hi hagi unaa la ciutat. "Això és un màxim històric. Mai a la ciutat hi havia hagut una edat mitjana tan alta", ha afegit Calvo.Segons les dades,. "Estem en 15.500 persones mortes, que és la mitjana de la darrera dècada", ha assenyalat la responsable del Departament d'estadística de l'OMD.Pel que fa a la natalitat, aquesta continua caient. El 2021 només van néixer 11.500 nadons a la ciutat. La taxa, del 7 per mil, és el valor més baix des de la Guerra Civil. "Això vol dir que", ha analitzat Calvo.que els nascuts a la ciutat. Els nascuts a Barcelona són el 48,8% pel 51% de nascuts fora. El nombre de censats a Barcelona que han nascut a Catalunya és un 7% i a la resta d'Espanya, un 15%. Dels nascuts a l’estranger, els llocs de naixement més habituals són Argentina, Perú, Colòmbia, Veneçuela, Pakistan, Itàlia i Equador. Tots aquests països tenen més de 20.000 persones censades.Pel que fa a la nacionalitat, les persones de nacionalitat estrangera feia set anys que creixien ininterrompudament i aquest any han caigut un 2,1%, mentre que la població espanyola baixa un 1%. Hi ha, tres menys que l'any passat. Enguany han entrat de noves, Kiribati, Vanuatu i les Comores, i han sortit del cens Corea del Sud, Corea del Nord, Sudan del Sud, Lesotho i San Martin i les Grenadines.Entre la població de 16 anys o més, el 36% de les dones tenen aquesta titulació i el 33,1% dels homes. "Com ja hem vist altres vegades, hi ha una bretxa de gènere a favor de les dones", ha valorat la responsable del Departament de difusió de l'Oficina de Dades.Pel que fa als noms més posats als infants nascuts a Barcelona, els de nena són Sofia, Emma, Martina, Olívia, Júlia, Mia i Ona. I els de nen són Pol, Mateo, Marc, Bruno, Eric, Leo, Pau, Àlex, Nil i Jan.

