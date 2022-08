El govern espanyol s'asseurà amb les autonomies per aclarir dubtes sobre les mesures energètiques

Després de les crítiques i els dubtes que ha desfermat el paquet de mesures d'estalvi energètic presentades pel govern espanyol, fonts del ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic han informat quehi haurà unaentre l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia -adscrit al ministeri- i tècnics de lesper aclarir totes les qüestions relacionades amb l'aplicació del reial decret. La trobada tindrà lloc just el dia abans de l'entrada en vigor del paquet.Aquest divendres, la titular de Transició Ecològica,, va explicar en una entrevista a Catalunya Ràdio que són a les comunitats a qui els correspon. Així i tot, encara queden dubtes en els responsables del territori, que miraran de quedar resolts en una reunió que, en primera instància, no estava prevista. A més a més, un altre factor que també ha generat incertesa és el retrocés de l'executiu liderat per Pedro Sánchez amb elen espais públics, com ara els bars o les zones comercials. També durant la jornada de divendres, Ribera va fer marxa enrere i va precisar a Onda Cero que, ara, en comptes de posar el topall en 27 graus, el posaran en 25 en aquells espais en què sigui necessari per a l'activitat econòmica que es desenvolupa o el tipus de feina. Per posar un exemple de la mateixa ministra, "no és el mateix la temperatura que necessita una discoteca que una llibreria". El canvi de parer es deu, segons Ribera, a la necessitat del govern estatal deA banda d'això, la ministra també va anunciar que l'executiu treballa en unque es presentarà pels vols de setembre. Aquest nou paquet de mesures seranque les que entraran en vigor la setmana que ve que, segons paraules de Ribera, "són de fàcil aplicació". Així i tot,tant aquestes iniciatives com les que arribaran a la tardorfinals. "No és la nostra intenció", ha resumit. Amb tot, la titular d'Economia, Nadia Calviño, ha fet costat a Ribera i ha recordat a les comunitats rebels que tot el que s'aprovi és "d'obligat compliment", en clara al·lusió a les declaracions de la presidenta de la Comunitat de Madrid,, que a cop de tuit va anunciar que no compliria amb les mesures.Les iniciatives treballades per l'Estat s'emmarquen en el decidit a Europa. A finals de juliol,que finalment no serà lineal i que en el cas de l'Estat s'aproximarà al 7% . Per arribar a aquesta xifra, a banda de l'esmentat, Ribera ha detallat que també treballen per a flexibilitzar els contractes de gas, estendre les plantes de cogeneració que generen electricitat i calor simultàniament, electrificar "allà on es pugui" i incrementar la presència del biogàs, entre altres. Tot això, juntament amb el desplegament de les energies renovables. "No ens podem permetre el luxe de perdre un sol quilobit hora", ha conclòs la ministra.

