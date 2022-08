6 de cada 10 famílies recorren als avis per cuidar els seus fills a les vacances

, segons una enquesta de la fundació per a la millora social Alares. L'estudi, en el qual han participat 372 persones, ha reflectit que encara que en la majoria de les famílies (56%) són els avis i àvies en parella els que s'encarreguen de la cura dels seus nets,. Les àvies que cuiden en solitari arriben al 31% i els avis en solitari tan sols al 8%, segons ha revelat l'estudi.En els casos en què no és possible tenir una ajuda dels avis, les opcions a les quals es recorre majoritàriament són: en primer lloc, els(34%); seguit del, en segon lloc (30%), i en tercera opció es troba la possibilitat de demanar suport a(15%). Un 5% dels participants en l'enquesta ha confirmat laPer a la directora de Fundació Alares, Mar Aguilera,perquè "se sentin útils i puguin transmetre les seves històries personals i anècdotes, deixant de costat la sensació de solitud i millorant el seu rendiment cognitiu".No obstant això, Aguilera ha alertat que és. "Quan passem de la cura voluntària puntual a l'obligació permanent, la sobrecàrrega no és gens positiva i pot agreujar els seus problemes de salut o donar lloc a altres nous", ha conclòs.

