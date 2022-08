Una forta pedregada deixa malmeses zones fruiteres del Segrià i les Garrigues

Tempestes a tot el país

El telèfon d'emergències 1-1-2 ha rebut fins ara 202 trucades a causa de les pluges i el fort vent



Al gràfic, podeu consultar les comarques i els municipis des d'on s'han rebut les trucades 👇



Alerta pla #INUNCAT de #protecciocivil pic.twitter.com/SFhuAcBSic — 112 (@112) August 5, 2022

Des d'un punt de vista ecològic i des d'un punt de vista d'impacte econòmic, és intolerable i vergonyós q els badalonins/es haguem d'aguantar això cada cop q plou. Urgent fer una crida a totes les institucions per resoldre col.lector, sobreeixidors i dipòsits pluvials. #Badalona pic.twitter.com/bX5AJXvTgp — Alex Montornès (@alex_montornes) August 5, 2022

No és Texas, és la tempesta de la selva amb un arcus de llibre!!! Vist des de #llagostera@eltempsTV3 @Vakapiupiu @TomasMolinaB pic.twitter.com/xtDrrxgPyy — Jordi Soler (@Jordisolerramio) August 5, 2022

Una tempesta, acompanyada per un intens vent, ha descarregat pedra aquesta tarda en zones fruiteres de les Garrigues i de l'oest del Segrià. En municipis com ara(Segrià) i(Garrigues) ha caigut pedra de mida petita barrejada amb aigua.De totes maneres, el vicepresident de l'ADV Terres de Lleida i president d'Asaja Lleida,, ha indicat caldrà esperar a les pròximes hores per avaluar els danys que s'hagin pogut produir en l'agricultura i no descarta que la pedra hagi pogut afectar també altres municipis lleidatans. La d'aquest divendres és la vuitena pedregada a Ponent en una campanya ja minvada de producció en fruita dolça per les gelades de l'abril.El temps ha canviat radicalment la tarda d'aquest divendres. Lesi leshan provocat petites inundacions i han fet caure alguns arbres i branques. Elha rebut ja 202 avisos per inundacions i caigudes d'arbres, que han afectat al servei dei han provocat retards a l'. Al seu torn, els Bombers han rebut una setantena d'avisos per incidències causades, la majoria per inundacions i caigudes de branques i arbres. La majoria, han estat a lesRenfe ja ha reestablert la circulació de trens entre, a la, que estava interrompuda per les fortes tormentes, que havien "afectat a les instalacions de subministrament elèctric". Si bé, continuen havent-hi afectacions de mitja hora en aquest trajecte. Poc després també s'ha recuperat la circulació entre, a la, que havia estat interrompuda per la mateixa raó.L'ha avisat aquest divendres que les precipitacions acomulades podrien ser de fins a 40 litres per metro quadrat en una hora. Elha activat un avís de perill per temporals que afecta a un centenar de municipis, majoritàriament de les comarques de la Selva, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, Alt Urgell, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Oriental, Alt Penedès i la Conca de Barberà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor