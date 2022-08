VÍDEOS | Espectaculars tempestes i calamarsades en diversos punts de Catalunya

🔴 Calamarsa a Manresa: les tempestes ja cauen a moltes zones del país, en una tarda marcada per pluges intenses



📹 @PereFontanalshttps://t.co/2EkWRdBXSG pic.twitter.com/PWHTmfDgpP — NacióDigital (@naciodigital) August 5, 2022

Des d'un punt de vista ecològic i des d'un punt de vista d'impacte econòmic, és intolerable i vergonyós q els badalonins/es haguem d'aguantar això cada cop q plou. Urgent fer una crida a totes les institucions per resoldre col.lector, sobreeixidors i dipòsits pluvials. #Badalona pic.twitter.com/bX5AJXvTgp — Alex Montornès (@alex_montornes) August 5, 2022

No és Texas, és la tempesta de la selva amb un arcus de llibre!!! Vist des de #llagostera@eltempsTV3 @Vakapiupiu @TomasMolinaB pic.twitter.com/xtDrrxgPyy — Jordi Soler (@Jordisolerramio) August 5, 2022

Lesi leshan envaït el cel de Catalunya, provocant petites inundacions i derrivant alguns arbres i branques. Elha rebut centenars d'avisos per incidències que han afectat al servei dei han provocat retards a l'. No obstant això, el temporal ha deixat imatges espectaculars arreu del país.L'ha avisat aquest divendres que les precipitacions acomulades podrien ser de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora. Elha activat un avís de perill per temporals que afecta a un centenar de municipis, majoritàriament de les comarques de la Selva, Garrotxa, Ripollès, Cerdanya, Alt Urgell, Baix Llobregat, Vallès Occidental i Oriental, Alt Penedès i la Conca de Barberà.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor