Els consells dels Bombers per gaudir del medi natural amb seguretat

Agost, el mes amb més rescats

El mes d'agost va lligat a les vacances d'estiu i això, de retruc, amb relaxar-se a la platja. Ara bé, el destí no és únicament la costa,. I per tal de gaudir-la, elsofereixenun seguit de consells per fer-ho amb, especialment enguany en uncontext ambi les altes temperatures.El cap del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) del cos, Oriol Vilalta, ho resumeix així: "Cal, adequar-la a les nostres capacitats,". Abans de partir, i tenint ja tot programat (itinerari, garantia de temps favorable, etc), és essencial dur la, així comDurant la sortida, entre altres coses, es recomana dur el; enviar, a través de missatges, i que sigui accessible, i ràpid, fer la trucada al 112. En el cas que es planifiqui, els Bombers demanen assegurar-se que la zona té permès el bany i que no hi ha perill, evitant els espais habilitats per fer activitats d'esport aquàtic.Un cop dins l'aigua, es demana estar alerta a possiblesi sortir-ne tan aviat com sigui possible en cas de trobar-se malament, així com estar pendents de les criatures i de, que són molt freqüents en rius i pantans.En aquest vuitè mes de l'any és quan es, alen un mes d'agost (295), coincidint amb el final del confinament per la Covid-19. El 2021 la xifra es va estabilitzar (275), amb una tendència ja consolidada a superar laEnguany, entre juny i juliol ja han dut a terme, sent dissabtes i diumenges els dies en què se'n fan més. L'any passat, entre l'1 de juny i el 31 de juliol, eles van fer en cap de setmana (164 de 365), i aquest 2022, aquest(170 de 352) en el mateix període.

