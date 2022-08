Per què sentim el soroll d'una bala quan estem a casa?

L'explicació científica

Un ensurt que et glaça la sang. A molts ens ha passat que, a certes hores de la nit i quan tota la casa o el pis està completament en silenci, sentim sorolls que provenen del pis de dalt o de la zona superior. I no,com música o converses, sinó com bales que cauen a terra. És un soroll que es repeteix en molts pisos, en molts edificis i moltes cases. No és culpa del veí, sinó que aquest fenomen té una explicació científica molt concreta.La principal culpa és de les canonades que rodegen el pis. En el camp de la física, aquest fenomen es coneix com a. Què se suposa que signifiquen aquests dos termes científics? Doncs és ben senzill. És l'efecte que es produeix quan tanquem de manera molt sobtada una aixeta o una vàlvula.Aquestsperò que generen el mateix: quan s'engega el rentaplats, quan la rentadora deixa de fer servir l'aigua o en el procés en què tots dos electrodomèstics funcionen. S'escolta pràcticament tot el dia, però el fenomen capta l'atenció de la gent perquè a la nit, simplement, tot està en silenci.perquè els fluids tenen, bàsicament, un comportament elàstic i això es veu de manera clara en el moment que l'aigua, que recorre les canonades, s'atura de manera brusca quan es tanca una vàlvula. Com que l'aigua està formada per partícules, les primeres es paren de sobte i cauen.L'aigua que arribava darrere apareix on s'ha aturat i les partícules xoquen les unes amb les altres. Això fa que s'ocupi tot l'espai que quedava buit, augmentant la pressió i fent que les canonades reverberin i provoquin aquest so metàl·lic. És per això que avisen que no és gaire bo anar obrint i tancant les aixetes de cop i volta, perquè pot provocar avaries.

