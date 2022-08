Quan i com podràs accedir als abonaments gratuïts de Renfe i Rodalies

Com es podrà aconseguir l'abonament gratuït?

A partir de quan i fins quina data?

Renfe prepara el terreny, mitja distància i Avant anunciats per Pedro Sánchez i aprovats pel consell de ministres. L'administració ferroviària obrirà el pròxim 8 d'agost un registre a la seva pàgina web per poder sol·licitar els abonaments, per tal de poder viatjar sense "cap cost" pels serveis de trens esmentats anteriorment.Els usuaris podran demanar els seus títols multiviatge a partir d'aquesta data, però no els començaran, moment en què també hauran d'abonar el dipòsit corresponent a cada abonament, anunciat també pel consell de ministres. Des del Govern no es va rebre amb bons ulls la mesura.El vicepresident Jordi Puigneró va mostrar el seu malestar el passat 20 de juliol, en afirmar que Renfe deixarà d'ingressard'euros a conseqüència de la mesura. "No seria millor que amb aquests diners proposessin millores per al server de Rodalies a Catalunya?", va expressar des del Parlament.Per tal que l'usuari no hagi de pagar el bitllet caldrà fer un abonament. L'abonament tindrà una durada de quatre mesos i la fiança serà retornada quan finalitzi tot aquest temps.Al final del període el dipòsit serà retornat sempre que hagin realitzat un mínim de quatre viatges mensuals,de vigència de la mesura. La mesura s'ha pres davant la previsió d'una allau de peticions, i amb l'objectiu que els usuaris puguin obtenir els seus títols amb antelació.En el moment que es rebi, tindrà una durada de quatre mesos. Per tant, en aquesta primera fornada d'abonaments -que-, caducaran a partir del desembre.

