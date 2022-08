Detingut a Mataró un gihadista retornat de Síria

La Policia Nacional ha detingut aunretornat de Síria que té formació militar i experiència en combat i que es considera combatent terrorista estranger (FTF, per les seves sigles en anglès). El detingut, que feia pocs dies que havia arribat al municipi, ha ingressat a presó aquest divendres, després d'haver passat a disposició judicial.que va ser arrestat a Àustria en virtut d'una euroordre de detenció emesa per l'Audiència Nacional. Segons la Policia Nacional, és la primera vegada que es deté a dos combatents terroristes estrangers amb vinculacions amb Espanya després d'entrar de forma coordinada i clandestina a Europa a través de la ruta dels Balcans.Tots dos detinguts tenien experiència de combat des que es van unir el 2014 aa Síria i han estat arrestats per la presumpta pertinença a organització terrorista en el marc d'una investigació de la Policia Nacional.L'inici de la investigació es remunta a principis del 2022, quan la Comissaria General d'Informació va obtenir la informació quei de nacionalitat marroquina planejaven entrar a Europa. A partir d'aquell moment van començar les gestions sota la direcció del Jutjat Central d'Instrucció número sis i de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.Un dels detinguts havia residit a Espanyamentre que l'altre va anar-hi l'any següent des del Marroc. Aquest segon mai havia viscut a Espanya, però gran part de la seva família vivia a l'estat espanyol des de feia set anys.Un cop a Síria, els detinguts van inserir-se en grups afins a Al-Qaeda i van rebre entrenament militar. Més tard, i davant la pèrdua de territoris per part de grups terroristes,, on han viscut els darrers mesos a l'espera de poder creuar clandestinament cap a Europa.Així ho van aconseguir fa dos mesos utilitzant la ruta dels Balcans, que els va fer recórrer. En aquest darrer país, un d'ells va ser detinguts mentre que l'altre va continuar el seu recorregut fins arribar a Catalunya, on es va refugiar en un domicili de Mataró.L'operació ha estat desenvolupada per la Comissaria General d'Informació i les Brigades Provincials de Barcelona i ValènciaA més, ha comptat amb la col·laboració de l'FBI, DGST marroquí, DSN austríaca, autoritats policials alemanyes i l'EUROPOL, a més de l'assistència de les Oficines Centrals Nacionals espanyoles INTERPOL i SIRENE.

