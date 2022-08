El govern espanyol recula: bars i comerços podran posar l'aire condicionat a 25 graus

en comptes de 27, tal com quedava recollit al paquet de mesures energètiques que entraran en vigor el pròxim dimarts. Així ho ha dit la ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic,, que ha explicat que les iniciatives són "flexibles" i de "fàcil aplicació". Ribera ha precisat que l'executiu ha pres aquesta decisió tenint en compte les recomanacions de la legislació laboral perdels treballadors.A banda de bars i comerços, també ha posat d'exemple que"No es pot demanar a treballadors que estan en condicions d'exercici físic important que no tinguin les condicions que el dret laboral garanteix respecte als màxims i mínims de temperatura", ha assegurat Ribera en declaracions a Onda Cero. No obstant això, la ministra ha detallat que comerços i establimentsen el termòstat.Així,-com ara, els d'oficina-- com podria ser l'activitat en un restaurant-. "El mateix decret llei incorpora una crida que allí on hi hagi espais on els treballadors hagin de desplaçar-se i tinguin un exercici físic, ha d'aplicar-se amb la flexibilitat que correspongui", ha aclarit Ribera.Amb tot, la titular de Transició Ecològica ha insistit que el reial decret de mesures d'estalvi i eficiència energèticai representa un "esforç raonable i amb respecte a les condicions laborals que, en tot cas, s'han de tenir presents"., ha detallat la ministra -aquesta vegada a Catalunya Ràdio-per fer front a la crisi energètica. I és que el context a nivell mundial causat principalment per la guerra a Ucraïna és "complex" i ha generat una tensió en els mercats energètics globals a la qual, segons Ribera, cal reaccionar.La titular de Transició Ecològica ha insistit que l'important és complir amb el compromís solidari amb la resta de països europeus, quelcom que "està a l'abast del que es pot fer sense excessiu esforç". Ribera ha afirmat que "ens hem de concentrar en la manera deque tenen una tardor i hivern complicat".

