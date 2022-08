Demanen 15.000 euros per pujar el Mont Blanc per sufragar els costos d'un possible enterrament

Per l'alcalde de Saint-Gervais-les-Bains i conseller del Departament del Mont Blanc, Jean-Marc Peillex, és "inadmissible" que els francesos hagin de pagar els(10.000 euros)(5.000 euros) dels excursionistes que moren escalant el. Per això, ha decidit prendre cartes en l'assumpte i, a partir d'ara, farà pagar a tots aquells que hi vulguin pujarper sufragar les despeses d'un possible accident mortal."Volen fer el cim amb la mort a la motxilla, molt bé! Doncs cobrem-los per endavant el cost del rescat i l'enterrament", ha resumit Peillex, que ja estàque desaconsellen la pujada al cim pel perill de despreniments de roques, provocats per la sequera i la calor que desgelen la neu.En un comunicat que ha penjat al seu compte de Twitter, el conseller del Departament del Mont Blanc ha escrit:i , per tant, "a partir d'ara, les accions han de substituir les recomanacions". I és que per a Peillex qui s'atreveix a pujar la muntanya -una de les més populars d'Europa- en la situació en què es troba ara és un "inconscient" i un "pseudoalpinista".Els efectes de la crisi climàtica han fet que les condicions per fer l'ascensió al Mont Blanc siguin molt més perilloses. Precisament per aquest motiu, la setmana passadaper la via més habitual, el Couloir du Goûter. Per Peillex, la posició davant la crisi climàtica no poden ser "l'estupefacció o la resistència" sinó que l'única resposta ha de ser "respectar i escoltar la muntanya" en lloc de jugar a la "ruleta russa" pujant a la muntanya.

