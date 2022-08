Un «all-in» amb moltes incògnites: sobreviurà l'economia del Barça al mercat d'estiu?

,

L'escenari somiat per Laporta

El supòsit més catastrofista

: eina mitjançant la qual una entitat ven part dels seus actius -en el cas d'un club esportiu, els drets de televisió o productes oficials- per obtenir ingressos extraordinaris immediats. A canvi, però, ha de renunciar a un percentatge de cara al futur. Elja ha activat tres palanques aquest estiu i posa rumb a disposar d'una quarta siconsidera que encara no n'hi ha prou per inscriure els nous fitxatges. Fins ara, la venda del 25% dels drets televisius pels pròxims 25 anys i la venda del 25% de, encarregada del negoci digital, li han reportat un ingrés global de prop de 700 milions.", moment en què va arribar a la presidència del Barça per primera vegada, segons analitza, periodista, fundador i director de 2Playbook.com. En aquella etapa, el club també es trobava en una situació esportiva i financera delicada, que la nova directiva va aconseguir revertir "", com diria. Es tracta del "" del qual tant parla Laporta, que consisteix en una cadena d'esdeveniments que segueix aquest curs: impulsar una gran inversió per aconseguir bons resultats esportius, fer créixer la marca Barça, atreure inversions més quantioses i poder sanejar, si es completa l'esquema, l'economia del club., president de Manifest Blaugrana, coincideix amb Menchén en què aquesta estratègia "", una jugada molt arriscada amb moltes opcions de no sortir bé. "", tem. Els dos consideren que la directiva culer ha optat per l'opció "fàcil i coneguda", lluny de l'austeritat que podria semblar lògica. "ni passar a la història com el president auster que va sanejar els comptes, però que no va guanyar títols importants", assenyala Menchén sobre la segona etapa en el càrrec del mandatari blaugrana.Sigui com sigui, al Barça se li obre un horitzó incert que, més enllà dels resultats esportius, estarà determinat per la capacitat de l'equip directiu per "", el qual només es pot aconseguir retallant les despeses "de manera urgent" i incrementant els, sense palanques. La massa salarial del primer equip supera en més de 200 milions d'euros el que Laporta ha afirmat en diverses ocasions que considera raonable. Aquesta és la visió del periodista de la SER i coautor del llibre De la glòria a l'infern, que relativitza els diferents escenaris futurs al Camp Nou.En el supòsit que el Barça obtingui un èxit esportiu rotund a molt curt termini -si no la temporada vinent, a tres anys vista-, el retorn econòmic encara tardaria a arribar. "S'estan invertint grans quantitats de diners ai s'estan fent sacrificis enormes per uns beneficis que, com a mínim,uns anys", explica Menchén. I, a banda, amb", afegeix. De moment, ja s'han activat tres palanques només per poder fer el salt al mercat de fitxatges i inscriure'ls aquest mateix any.Laporta coneix aquesta circumstància a la perfecció. Durant el seu primer mandat, va establir les bases d'un club guanyador i econòmicament rendible, tot i que va ser la junta que el va substituir, qui va poder explotar els beneficis de la seva gestió.i companyia són fruit de la potència que va adquirir el Barça amb les etapes dei, sobretot, dea la banqueta. Això suposa, segons Menchén, que caldrà continuar venent futbolistes per quadrar comptes i que l'autosuficiència financera continuarà sent una quimera.No obstant això, els títols farien retornar la il·lusió i portarien tranquil·litat al Camp Nou, el qual permetria guanyar temps a la Junta Directiva. "", afirma Soldevila. En aquest sentit, però, Duch demana "no fer-se trampes" i considera que la lògica de "" és arcaica i està antiquada.Això sí: "i fer créixer la marca, tot i que caldria temps per monetitzar-ho", recorda Duch. El que segur que permetria és ingressar fins aen total per aixecar l'orelluda. Si bé, això sí, caldria pagar primes als jugadors. En aquest cas, de manera immediata. Cap club del món pot, però, elaborar les seves previsions comptant amb erigir-se en el millor equip d'Europa.A més,, explica Menchén. Tot i poder incrementar el valor de la seva marca, el Barça ha hipotecat els seus ingressos per drets televisius, que LaLiga té assumit que han tocat sostre i que seran minsos de per si. El Barça ingressarà per televisions menys que l'la temporada 2023-2024. Tanmateix, la renovació del-i l'obligació de marxar a l'- deixarà tocada una de les principals fonts d'ingressos del club. Tampoc sembla probable que aparegui un anunciant que superi l'oferta de, ja que el mercat del patrocini té una clara tendència a la baixa.En el pitjor dels casos, en què el nou projecte esportiu fos un fracàs, la situació del Barça seria "", segons Soldevila. Tot i això, "no és factible" que pugui esdevenir una, matisa. Tampoc sembla una opció real que el club passi a ser de, el qual suposaria "", pensa el periodista.i és molt difícil que torni a entrar en fallida", considera Duch. El que sí que pot arribar a passar és que acabi desmembrat en peces venudes a tercers. De fet, ja està passant quelcom similar. El Barça ha hagut de demanar permís aper activar les palanques. "", sentencia Soldevila.En aquest supòsit, ja no es podria esquivar l'obligatorietat de reduir la dimensió del club. "El Barça hauria d'assumir que és uni que no pot tenir aspiracions de rics", considera Duch. La solució, aleshores, seria desprendre's dels jugadors més valuosos de la plantilla. "Si el Barça necessita 100 milions d'euros,", reflexiona Menchén. És el que vol evitar Laporta, que va criticar molt durament l'anterior directiva per aquesta raó.Els experts consultats percoincideixen en l'anàlisi que l'austeritat hauria estat l'aposta més assenyada. Menchén afirma que Laporta ho tenia "" per aconseguir el suport de la massa social en el cas de decidir que el club havia d'adoptar un perfil baix per poder sanejar els comptes. "L'adeu de-l'exdirector general del Barça- va escenificar la desestimació d'aquesta opció", interpreta. Caldrà asseure's a la taula de pòquer per veure on porta l'all-in de Laporta.

