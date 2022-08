La Fiscalia investiga Cospedal i Fernández Díaz per l'operació Catalunya

Laha obert una investigació contra l'exsecretària general del; l'exministre J; l'exsecretari d'Estat d'Interior,, i l'excomissaripels presumptes delictes d'organització criminal, prevaricació, malversació i revelació de secrets a l'. L'excap de la policia espanyola a Catalunya, va presentar la denúncia que ha motivat l'inici del procés judicial.Alhora que ha acordat obrir la investigació, el fiscal ha decidit enviar-la a la Fiscalia de Madrid, perquè considera que és qui té la competència territorial per fer-ho, segons ha publicati han explicat fonts jurídiques aL'advocat d'Ortega,, del despatx Molins Defensa Penal, va presentar aquesta denúncia a finals de juliol assenyalant que l'Operació Catalunya consistia a "obtenir informació i/oque servissin per intimidar, extorsionar i/o desprestigiar a persones" que eren properes o estaven vinculades amb el moviment independentista català.Ortega va ser nomenat cap superior de la Policia el 29 de juliol del 2008 i va mantenir el càrrec fins que va ser cessat "per", critica, per l'exministre d'Interior,, i va ser traslladat a Terol com a Comissari Provincial, encara que va acceptar la Secretaria General de la Comissaria Provincial de Saragossa, "com un mal menor"."Ortega vael seu trasllat "injust" i, l'octubre de l'any 2012, va aconseguir la seva readmissió a Barcelona, ​​en una plaça de la seva mateixa categoria, però d'un rang "molt inferior al que li corresponia com a ex alt càrrec", afegeix la denúncia.El 6 de novembre del 2012. durant el "" d'Ortega -com ho descriu ell mateix- per la seva proximitat amb membres de, va tenir lloc una reunió entre el comissarii la llavors presidenta del PP català,, en la qual, suposadament, li va facilitar una "" de persones que s'havia d'investigar per la seva relació amb l'independentisme, entre les quals hi havia el policia.L'advocat sosté que Ortega no estava immers en cap causa judicial i que, per tant, no podien existir ordres de seguiments autoritzades per cap jutjat. Es pregunta: “". Per què el van seguir a ell i amb quina finalitat? A qui li van lliurar aquesta nota informativa i què es va fer amb la informació extreta?

