Dos policies salven la vida d'un home que va patir un infart mentre renovava el DNI a Barcelona

Salvem la vida a un ciutadà que havia patit un infart mentre renovava el DNI a Barcelona. Sense la ràpida i coordinada actuació d'un mosso fora de servei i un agent de @policia i la correcta utilització del desfibril·lador, l'home hagués mort https://t.co/0z8cg9ZqEQ pic.twitter.com/MAMdf8WBPY — Mossos (@mossos) August 5, 2022

Un imprevist operatiu conjunt entre agents delsi de lava aconseguir salvar la vida amentre renovava el DNI a una comissaria de Barcelona. Els fets van passar el 14 de juliol a la comissaria deque el cos estatal comparteix amb els Mossos de l'Eixample.Un agent català fora de servei era a la zona per renovar el passaport de les seves dues filles quan va veure que l'home -- es desplomava. Ràpidament, va anar a socórrer-lo i se li va sumar un membre de la policia nacional i una funcionària del servei de documentació. Els tres van comprovar que tenia un. Per això, el van posar en una posició de seguretat i van demanar un desfribil·lador extern automàtic () de la comissaria de l'Eixample, però mentre l'esperaven, l'home va deixar de respirar.L'agent de la policia nacional intentava obrir les vies respiratòries per permetre el pas de l'aire i el mosso va iniciar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. Mentre ho feien, va arribar el DEA i. Dos agents més dels Mossos es van sumar a les tasques de reanimació fins que va arribar un equip del sistema d'Emergències Mèdiques (), que el va assistir en un primer moment i despréson va ser operat.i dos dies més tard, el Servei de Cardiologia de l'hospital va informar els Mossos que el Vicente s'estava recuperant i que semblava que no patiria cap seqüela relacionada amb l'aturada cardiorespiratòria. També va aprofitar per felicitar els policies per l'actuació i en particular per la utilització del DEA, ja que si no no hauria pogut remuntar l'aturada cardiorespiratòria i hagués mort.

