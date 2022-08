La Torre Negra, protegida: així ha guanyat Sant Cugat a Núñez i Navarro

Plànol de la modficiació urbanística de l'àmbit de Torre Negra en sòl no urbanitzable. Foto: Aj. de Sant Cugat

A finals de la setmana passada, en un acte d'unitat, tots els partits polítics del plenari de l'Ajuntament de Sant Cugat celebraven ladel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la. Un sector de prop de 165 hectàrees ubicat a les faldes deque, ambsobre les espatlles, comença a albirar la llum al final del túnel.La resolució del TSJC rebutja el recurs presentat per l'empresa-del grup- contra l'última modificació del pla general metropolità (PGM) aprovada per unanimitat des del consistori vallesà per reconvertir aquest espai natural, prèviament catalogat com a sòl urbanitzable no programat, aper bloquejar-ne el seu desenvolupament. Cal assenyalar que, anys enrere, la constructora immobiliària havia comprat la majoria d'aquests terrenys -el 60% del total, la resta està en mans de petits propietaris- amb la voluntat dea la ciutat amb una projecció de fins a 3.600 habitatges.No obstant això, durant els darrers 30 anys l'Ajuntament ha mantingut la seva rotunda negativa a tramitar els(PAU) presentats pels propietaris dels terrenys que apel·len al seu. I així, des de l'administració local, i comptant amb un, s'han anat aprovant diverses modificacions del PGM i plans especials de protecció per blindar l'espai natural pel seu "".Uns moviments administratius que, successivament, s'anaven desestimant des dels tribunals en considerar que aquest paratge, malgrat la interposició d'informes municipals favorables sobre la taula, no presentava aquest reivindicat valor mediambiental. Així doncs, des del poder judicial s'obligava el plenari a anar aprovant aquests polèmics PAU "" mentre que els partits polítics continuaven posant elpossibles.Tot i això, en una d'aquestes sentències, els defensors de Torre Negra van clissar que el TSJC reconeixia en la lletra petita laa l'hora de classificar qualsevol espai com a sòl no urbanitzable per raons d'de ciutat. Una drecera que ha acabat esdevenint la fórmula validada recentment pel jutge i que representa un pas "gairebé definitiu" en la protecció d'aquest entorn.De totes maneres, aquesta resolució encara es pot recórrer amb un. Un procediment que Núñez i Navarro ja ha avançat que emprendran."Amb aquesta sentència fem unper preservar un espai que dona entrada al Parc Natural de Collserola i amb uns grans valors socials i paisatgístics pel conjunt de la ciutadania", va exposarl'alcaldessa. "Com a batllessa, una de les meves responsabilitats és protegir i defensar els elements i espais que formen part delde la ciutat. No volem perdre el que ens identifica i valorem com a element indestriable de Sant Cugat", va afegir la dirigent d'ERC reivindicant també la recent compra de la històrica masia homònima La proposta de preservar Torre Negra neix d’un moviment social i veïnal iniciat a la Festa de la Tardor de l'any 1993 on, sota el lema Torre Negra forestal, es van recollir 10.000 signatures per reclamar la protecció de l'àmbit. Uns mesos després (febrer del 1994) ja es creava la Plataforma Cívica per a la Defensa de Torre Negra i Rodalies, formada per ciutadans i entitats de Sant Cugat, que va agafar una forta embranzida després de l' atac contra el Pi d'en Xandri Pel que fa als tenidors dels terrenys -60% de Núñez i Navarro i un 40% restant en mans de petits propietaris-, aquests reclamen a l'Ajuntament compensacions econòmiques perper un valor de 400 milions d'euros o la promoció d'un canvi de terrenys: bescanviar la protecció de l'entorn de Can Borrell i del Pi d'en Xandri per la rambla de Can Bell i del passeig Calado. Dues propostes que l'administració local continua rebutjant. "Fins que no s'acabi tot el procés judicial, no ens embarcarem en els següents passos", ha sentenciat la tinència d'alcaldia de Desenvolupament Urbà,

