Cuevillas no té «cap ganes» d'enfrontar-se a Trias en unes primàries de Junts a Barcelona

, diputat de Junts, ha descartat aquest divendres en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio presentar-se a les primàries de Junts a Barcelona si l'exalcalde Xavier Trias fa el pas per presentar-se . "Si vol optar ell i postular-se com a alcaldable, li haurem de respectar perquè mereix aquesta", ha assenyalat, al mateix temps que ha indicat queEn clau parlamentària, Cuevillas ha descartat que Junts proposi un relleu temporal a la presidenta del Parlament suspesa, Laura Borràs , com reclama la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés . "Seria blanquejar una situació d'absoluta excepcionalitat. ERC ha suspès la presidenta perquè ha volgut, és una decisió política", ha afirmat. Segons ell, la "suspensió exprés" de Borràs el 28 de juliol volia tapar els acords de la taula de diàleg del dia anterior . Uns acords que, per al diputat de Junts, suposen la renúncia a la unilateralitat i l'acatament del marc legal.Preguntat per si Junts hauria de trencar el Govern, el diputat no ha volgut donar la seva opinió perquè, segons ha dit, els membres de l'executiva van assumir el compromís de no pronunciar-s'hi. Però ha afegit que detectadel partit pel que ha qualificat com a "atac a la línia de flotació" de l'acord de Govern. No li sorprèn, en tot cas, que els consellers de Junts no hagin expressat públicament el seu malestar ja que, segons ha dit, els consellers han de seguir fent la seva feina i no seria lògic que anessin criticant.

