La Generalitat atura el transvasament d'aigua entre Siurana i Riudecanyes

Elha comunicat avui a laque, a causa de la, no es donen les circumstàncies per autoritzar el, des delal de. L’informe ambiental previ ho desaconsella perquè, atès el baix nivell del pantà de Siurana, suposaria deixar en molt males condicions ambientals l’aigua restant.Pel que fa a la comunitat de peixos, el desembassament reduiria la zona més oxigenada, on viuen la majoria d’espècies piscícoles, i en disminuiria l’espai vital, amb el possible. A més, amb menys volum d’aigua a la capa superior de l’embassament, aquesta capa tendiria a escalfar-se més ràpidament i, la qual cosa produiria eutrofització, amb efectes negatius sobre l’ecosistema.En aquests moments, i especialment en concordança amb els episodis de sequera, les comunitats faunístiques associades a l’entorn es veuen molt minvades i es mantenen en petits tolls que van quedant al llarg del curs fluvial. Un desembassament d’aquestes característiques pot tenir un efecte crític sobre les poblacions d’espècies a preservar en l’espai natural delAcció Climàtica ja està treballant en l’alternativa d’utilitzar l’aigua regenerada per a usos agrícoles a la Comunitat de Regants de Riudecanyes, amb la qual cosa recupera el plantejament que ja va fer en el marc de la darrera proposta de consens a la Taula del Siurana. Així mateix, el Departament també estudia alternatives per al reg de suport de laper a un total deEn el cas de la xarxa d’abastament d’aigua de la), Acció Climàtica, per mitjà de l’(ACA), ha tornat a proposar als municipis afectats, com ja va fer al febrer, realitzar obres de millora de la xarxa d’abastament en els pròxims mesos per garantir l’aigua de qualitat, i el suport i l’acompanyament en la gestió posterior de la infraestructura. Aquestes obres es podrien iniciar immediatament, un cop comptin amb el consens dels ajuntaments involucrats, i tindrien una durada deTanmateix, segons la Generalitat, "l’aigua per a l’abastament dels municipis del Topograpo està garantida amb els volums actuals"; també des del punt de vista de la qualitat si no es fa el transvasament de 0,6 hm3 pendent com planteja Acció Climàtica.El Departament ha remarcat que "l’ACA compleixen les conques internes en què té competències, i ha recordat que el responsable dels cabals ambientals del pantà de Siurana és la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre".

