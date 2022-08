Evacuat un grup de 87 persones acampades al Pallars per les fortes pluges

Els Bombers han evacuat aquest dijous a la nitentre joves i monitors, quan la zona on estaven acampades al nucli d'Aramunt, a, s'ha negat per les fortes pluges.El grup, provinent deha estat traslladat al pavelló de la Pobla de Segur, que l'Ajuntament i la Creu Roja han habilitat amb llits i mantes perquè hi poguessin passar la nit. No consta cap persona ferida.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor