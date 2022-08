El govern espanyol anuncia mesures energètiques més dures de cara al setembre

La vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica,, ha anunciat aquest divendres en una entrevista a Catalunya Ràdio, que el govern espanyol prepara unper fer front a la crisi energètica de cara a la. De fet, li ha posat data i ha estimat que es presentarà de cara a setembre. Les noves mesures ampliaran el paquet d'estalvi que ja ha enllestit l'executiu liderat per Pedro Sánchez i que entrarà en vigor el pròxim dimarts.Les iniciatives que ja coneixem, desegons ha recordat aquesta mateixa setmana la vicepresidenta primera i ministra d'Economia,, inclouen:-19 graus de topall per a la calefacció i 27 graus per a l'aire condicionat--en edificis públics, instal·lacions culturals, centres comercials i estacions de transport- i. Ribera ha recordat aquest divendres que aquestes iniciatives són "de fàcil aplicació" i flexibles, però ha recalcat que "això no vol dir que cada empresa pugui fer el que vulgui". Hi haurà, especialment pel que fa al límit de la temperatura.En aquesta línia, hi haurà. Serà el cas d'espais sanitaris, assistencials i educatius. També s'ampliarà l'excepció a “aquells centres de treball on per raons justificades es necessiti acomodar aquest criteri a una orientació més laxa”. La ministra s'ha referit, específicament, però sense concretar, a aquells espais en què flexibilitzar el topall sigui necessari. "No és el mateix treballar en una oficina que en una perruqueria", ha resumit. Alhora, el límit tampoc s'aplicarà en, com per exemple a zones de refrigeració o congeladors.La vicepresidenta tercera del govern espanyol també. "No és la nostra intenció, les mesures no suposaran retallades en el subministrament dels ciutadans". A més a més, preguntada sobre com l'executiu de Sánchez assegurarà el compliment del reial decret, Ribera ha explicat que, com és habitual, l'Estat ha creat la normativa bàsica i a les comunitats autònomes els correspondrà aplicar-lo i vigilar el seu compliment. "Cada comunitat autònoma decidirà quins agents fan què".A la ministra el que l'ha "sorprès" és que hi hagi hagut persones que hagin "girat la truita i busquin de quina manera es poden incomplir les iniciatives", en clara referència a comunitats com Madrid, on la seva presidenta,, ha desfermat la polèmica amb un tuit que es podria resumir amb aquest titular: "Madrid no s'apaga" . I és que a Ayuso el que li ha molestat especialment del paquet de mesures per a l'estalvi energètic és l'apagat d'enlluernat. Per a ella, la decisió provoca "tristesa i pobresa". El seu número dos, el vicepresident de la Comunitat, Enrique Ossorio, ha seguit la seva línia iSobre aquesta decisió, Teresa Ribera ha considerat que la culpa no és d'una suposada falta de diàleg, "tot i que segur en fa falta molt més", ha cregut que amb el, directament, "no hi ha capacitat per a dialogar". La ministra ha opinat que l'actitud de la comunitat. Per a ella, com a mínim, s'ha de demanar. Malgrat això, Ribera ha assegurat que pel pla de contingència de setembre sí que esperen propostes de les comunitats autònomes. Aquesta iniciativa, segons ha explicat la titular de Transició Ecològica, compta amb un "consens molt elevat" entre els territoris.Les mesures aprovades a l'Estat s'emmarquen en el. A finals de juliol, els països de la Unió Europea (UE) van aprovar una retallada del consum de gas que finalment no serà lineal i que en el cas de l'Estat s'aproximarà al 7% . Per arribar a aquesta xifra, a banda de l'esmentat, Ribera ha detallat que també treballen per a flexibilitzar els contractes de gas, estendre les plantes de cogeneració que generen electricitat i calor simultàniament, electrificar "allà on es pugui" i incrementar la presència del biogàs, entre altres. Tot això, juntament amb el desplegament de les energies renovables.

