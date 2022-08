El fora de joc semiautomàtic arriba a la Champions League: com funcionarà?

Lai lahan decidit implantar, a partir d'aquesta temporada, elcapaç de detectar el. El primer partit en què aquest nou mecanisme funcionarà serà, ni més ni menys, que en la final de laque enfrontarà el Reial Madrid i l'Entracht de Frankfurt a Hèlsinki dimecres que ve.L'any passat ja s'especulava amb aquesta opció . Va ser l'exentrenador, actualment director de desenvolupament del futbol de la FIFA, qui va revelar que l'organització treballava en el perfeccionament de la tecnologia del fora de joc per detectar la infracció automàticament. "Hi ha moltes possibilitats que el fora de joc s'automatitzi el 2022". Doncs dit i fet. En menys d'una setmana podrem gaudir del partit sense perdre temps analitzant les jugades.L'anomenat SAOT farà servir fins aque captaran qualsevol moviment de la pilota i tindran la capacitat de rastrejar fins a. Totes aquestes dades s'analitzaran 50 vegades per segon i, en uns 25 segons, es prendrà la decisió.durant tots els partits de la temporada passada de la Champions, durant les eliminatòries de la competició femenina i durant la fase final de l'Eurocopa femenina, entre altres. Al juliol, la FIFA ja va confirmar que el fora de joc semiautomàtic també s'utilitzarà al, ha explicat que la tecnologia ajudarà a "millorar la fluïdesa del joc i la consistència de les decisions" per part dels àrbitres. A més a més, ha afegit que "el sistema està a punt per fer-lo servir en partits oficials i per ser aplicat en tots els camps de la Champions League".

