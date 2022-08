El districte 22@ concentra el 96% d'inversió en oficines a Barcelona

va concentrar el 96% de la inversió en oficines a Barcelona durant el primer semestre de l'any, segons un comunicat de CBRE aquest dijous. Durant els sis primers mesos de l'any es van contractar més de 175.000 metres quadrats d'oficines, un 46% més que en el mateix període de l'any passat. El 47% de les operacions es van tancar en edificis de categoria A, i el 15% van ser de prelloguer, és a dir, per oficines que encara s'estan construint.Després, la taxa de desocupació va augmentar el segon trimestre fins a l'11%, impulsada principalment per l'entrega de nous edificis que sumen 88.000 metres quadrats, dels quals més de 35.000 metres quadrats estaven disponibles.La tendència de la demanda i la contractació continua sent positiva i les rendes signades en actius prime al districte financer (CBD, per les seves sigles en anglès) permeten que les rendes prime recuperin els nivells prepandèmia,quadrat al mes en aquesta zona.

