Sanitat notifica els dos primers nens morts per l'hepatitis d'origen desconegut

Elha informat aquest dijous de les dues primeres morts a l'estat espanyol per hepatitis d'origen desconegut en infants, nens i menors d'edat. Tots dos no han pogut superar el trasplantament de fetge al qual havien de ser sotmesos per intentar recuperar-se de la malaltia. Els dos petits que han perdut la vida són: un nen de 6 anys de Múrcia i un nadó de 15 mesos a Andalusia.Resident a l'Aragó, evoluciona de manera favorable, segons les informacions facilitades per Sanitat.L'estat espanyol ja ha notificat 46 casos d'aquesta hepatitis d'origen desconegut, amb edats compreses entre els 0 i els 16 anys amb més del 60 % de nenes, segons les dades a 3 d'agost de la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica que lidera el Ministeri de Sanitat., i 3 d'ells, amb inici de símptomes a finals de juny, són dos nounats de 3 i 5 dies (ingressats a UCI) i un nen de 48 dies en què s'ha detectat enterovirus, a un a més adenovirus i en un altre SARS-CoV-2.Els casossense relació epidemiològica entre ells i van iniciar símptomes entre el 2 de gener i el 2 de juliol, i la major part de les deteccions han estat entre el 7 de març i l'1 de maig.

