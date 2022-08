Crítiques contra una discoteca de Mataró per com van tractar una jove que va rebre una punxada

La discoteca es defensa: van seguir el protocol, segons ells

Polèmicaque va denunciar una punxada a l'establiment aquest cap de setmana. Ella mateixa ha mostrat les seves queixes per com es van ocupar els responsables del local d'oci nocturn un cop els va alertar. "Em van treure cap a fora, em van preguntar què havia passat, els ho vaig explicar i", ha explicat la jove a la televisió local de Mataró."Em van apartar en unes escales d'un racó, em van donar aigua i em van dir que esperés uns 10 minuts i tornés a entrar. Com que no em trobava bé els vaig dir que no volia tornar a entrar", ha reiterat, en declaracions a la televisió.que ja han aterrat a Catalunya amb més d'una vintena de casos, ha assegurat que "quan algú hi vagi, encara que sigui una falsa alarma, haurien de donar-li atenció mèdica o trucar una ambulància, ajudar-la, perquè ells no són mèdics per saber què passa".El president de la(Fecalon), Fernando Martínez, ha replicat que la sala va seguir "rigorosament el protocol del sector davant les burxades", i també ha assegurat es van sol·licitar els serveis d'una ambulància.Aquest protocol inclou donar instruccions al personal de la sala i de seguretat perquè estiguin alerta a possibles punxades, atendre a la víctima i parlar amb el seu grup d'amics perquè puguin acompanyar-la i "davant del menor dubte identificar als acompanyants de la noia per tenir la garantia que està protegida per gent del seu entorn".també insta a contactar amb els serveis d'emergències "en el cas que la situació no pugui donar-se per completament aclarida o la víctima no recupera plenament la consciència" i a conservar els enregistraments de les càmeres de seguretat.

