Arrimadas considera que el nacionalisme «s'estén més de pressa a Balears que a Catalunya»

L'Arrimadas fa veure com si Ciudadanos no estigués a les últimes. Per Amònim el 4 d'agost de 2022 a les 20:23

Ai Inesita, veig que et penses ser una politòloga top. ???

Per pere p el 4 d'agost de 2022 a les 19:55 2 0

Doncs incorpora't també a donar lliçons magistrals a aquesta universitat privada de Madrid que hi ha com a buc insigna el Riverita i com a floreros el Boadella i el Toni Cantó i cantó i cantó .... Mentre hi hagi gent burra que pagui 5500 € per assistir a aquestes classes, doncs tindreu un bon xollo. Aprofite'u ara que segurament et quedaràs sense els ciudadanos per liquidació.