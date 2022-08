N'hi ha prou amb treure's la corbata i abaixar l'aire condicionat? Respon el món econòmic

La necessitat de construir un relat

Elva anunciar aquest dilluns un paquet de mesures d'estalvi energètic davant d'una tardor que fa por pel més quedel gas provinent de Rússia. El divendres anterior, en la compareixença per fer balanç del curs polític, el president espanyol, va aparèixer sense corbata i va presentar el seu gest com un primer pas per avançar en l'estalvi energètic.La vicepresidenta, responsable de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, va dibuixar, després del consell de ministres, una situació "crítica", vinculada als efectes de la invasió russa. La majoria dels experts, però, consideren que el conflicte d'Ucraïna ha agreujat un escenari de crisi energètica molt anterior.Entre les decisions anunciades en el pla de l'executiu hi ha que en edificis administratius, hotels, museus, cinemes, estacions de tren i instal·lacions aeroportuàries, la calefacció haurà d'estar acom a màxim, i l'aire condicionat aa l'estiu. Els llums hauran d'estar apagats en aparadors i edificis públics, almenys fins a l'1 de novembre de 2023. Les portes hauran d'estar tancades- Són mesures en línia a l'establert per la Unió Europea. La majoria d'economistes considera que les mesures anunciades eren necessàries, però també que el problema ja ve de lluny i exigeix mesures més contundents.Per, president de la comissió d'Energia de la, la patronal de les pimes, les mesures són correctes, però "van tard". "La crisi energètica no és fruit de la guerra, és anterior", indica. Vila creu que s'ha de tornar a un equilibri entre oferta i demanda: "S'apunta molt a Ucraïna i a Vladímir Putin, però el cert és que l'increment de preus respon més a l'excés de liquiditat decidit des del".El responsable d'Energia de Pimec subratlla que cal respondre a tot el que representa el, i que això no es resol amb un paquet de mesures. "Cal construir un relat perquè la societat sigui plenament conscient de la urgència de la transició energètica. Com és possible que encara no s'hagi estès la instal·lació de?", es pregunta Vila.membre del comitè executiu de la, considera "positives" les mesures , però creu que s'ha de distingir allò que incideix directament en el gran consum d'allò que busca bàsicament crear una conscienciació: "És urgent generar un discurs sobre l'energia i en aquest sentit, les mesures de l'Estat hi poden ajudar. S'ha dit que un grau de temperatura equival a un 7% de consum. Està bé, però estem parlant de. Com ho és també treure's la corbata", sosté.Per Alemany, la més rellevant de les decisions que ha adoptat darrerament el govern espanyol és facilitar la: "En cas de no rebre resposta en un termini de dos mesos a les peticions d'autorització formulades, es considerarà aprovada la instal·lació dels parcs per silenci administratiu", recorda. Però això, diu, no és suficient: "El principal obstacle no és normalment la manca d'autorització. L'aspecte més bloquejant és la resposta de les empreses propietàries de les xarxes de distribució, que en el cas de Catalunya és majoritàriament Endesa, dient que la xarxa està saturada i no pot incorporar més electricitat". Des de les entitats econòmiques , s'ha reclamat que les mesures anunciades s'adaptessin a les circumstàncies de cada negoci. Si la Pimec reclamava dimarts major interlocució de les administracions amb els sectors més afectats, des de Foment es demanava que es tinguessin en compte les diferències pel que fa a la humitat., vicepresidenta de, ho explica ade manera gràfica: "A Catalunya hi ha més humitat que en altres territoris. Amb 27 graus i un 80% d'humitat no es pot treballar".Guinda aplaudeix la "bona intenció" de les mesures i considera molt positivaobtinguda per Espanya i Portugal a l'hora de retallar el consum. Però tot seguit, critica que no s'actuï des d'ara davant l'aturada d'activitats que experimenta la indústria. "L'activitat pateix una aturada a l'agost, però ara ens trobem amb una reducció des de fa setmanes que és un fet greu.en la primera meitat del juliol, segons dades d'Enagas i cal actuar d'urgència.", insisteix.La vicepresidenta de Foment reclamaa aquells sectors amb un ús intensiu de l'energia: "Cal ampliar de seguida les ajudes directes a empreses que el govern espanyol va acordar el maig passat", diu. També assenyala que seria necessari que les plantes de cogeneració d'electricitat i vapor, que estan aturades per no tenir pèrdues, quedessin protegides pel mecanisme compensatori de l'excepció ibèrica, com passa a Portugal i no a l'estat espanyol, el que és una anomalia.Per Alemany, el problema és molt de fons: "No es tracta tan sols de reduir el consum. És que s'ha d'anar cap a un". Canviaran les nostres vides? Hi ha dues coses que hauran de variar : viatjar menys i consumir més productes de proximitat: "No pot ser que puguem volar a Londres per 15 euros, això és una barbaritat".Una paraula sobrevola el debat quan es planteja la necessitat d'un nou model energètic. "No hem de tenir por de parlar de", assegura Alemany, que defensa modificar els paràmetres que defineixen el PIB. Des dels àmbits empresarials, el mateix concepte de decreixement genera inquietud. Però Alemany ho veu de manera diferent: "Vulguem o no, estem davant d'un gran canvi i les exigències del repte climàtic ens hi duran".

