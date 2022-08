Estabilitzat l'incendi de vegetació per la crema d'un autobús a Alforja

Imatge de la columna de fum causada per l'incendi a Alforja Foto: Bombers/ Twitter

Imatges #IFAlforja



Avís 16.21 hores



Ha cremat autobús (sense fer ferits) a carretera C-242, que està tallada en tots dos sentits.



Actualització mitjans #bomberscat: 5 aeris i 22 terrestres pic.twitter.com/QffXYI35sH — Bombers (@bomberscat) August 4, 2022

Un vehicle dels Mossos, a la zona dels fets, amb dotacions dels Bombers més enllà Foto: Bombers/ Twitter

L'incendi de vegetació pròxim a la C-242, al terme municipal d’Alforja (Baix Camp),Així ho han informat els Bombers de la Generalitat, que continuen treballant per apagar les flames, que s’haurien originat per la crema d’un autobús. Ara mateix hi ha deu dotacions aèries i 28 de terrestres.L’incident no ha deixat ferits i. La via resta tallada al trànsit. La columna de fum que s'ha generat ha estat visible a quilòmetres de distància.totalment, si béi el foc s'ha estès pels marges. L'avís ha estat poc després d'un quart de 5. D'entrada, s'hi havien desplaçat 12 dotacions terrestres i dos mitjans aeris.Cap a dos quarts de 6, els Bombers han informat que al lloc dels fets hi restaven cinc dotacions, fent tasques de suport a la resta d'equips d'emergències.

