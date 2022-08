Un estudi determina que la meitat dels positius de Covid-19 ja no són contagiosos al cinquè dia

Altres notícies que et poden interessar

Novetat en la detecció i el tractament del coronavirus. Segons un nou estudi publicat a la revista, aproximadament el 50% de les persones que donen positiu en un test d'antígens de Covid-19 deixen de provocar contagis després de cinc dies. Els investigadors han determinat que tots els pacients investigats en l'estudi que van donar negatiu en la prova ràpida d'antígens de Covid-19 en el sisè dia de la seva infecció (el 25 % dels participants a l'estudi) van tenir un cultiu víric negatiu. Això apunta a una millora de les restriccions que es podrien imposar a les persones que encara es contagien.Aquest estudi no és determinista en el sentit de ser categòric:, però es fa evident que després de mesos amb vacunes, restriccions, contagis i una immunitat de grup, les càrregues virals són molt menors i, per tant, les deteccions a partir de proves d'antígens ja no els detecta.L'estudi s'ha publicat diversos mesos després que els Estats Units i altres països escurcessin el(amb cinc dies d'ús de mascareta) pels qui són asimptomàtics o tenen símptomes que milloren, i hagin establert com a suggeriment fer-se proves ràpides el sisè dia com a mesura opcional.Els investigadors de l'estudi publicat a la JAMA han determinat que la imposició d'un requisit de prova ràpida universal negativa podriadels qui ja no són infecciosos, encara que van assenyalar que portar una mascareta adequada i evitar els llocs concorreguts durant deu dies és fonamental pels qui encara podrien ser contagiosos.​​​​​​

