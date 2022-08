La nova pel·lícula de «One Piece» arribarà als cinemes amb doblatge en català

One Piece Film Red arriba als cinemes en Català! Ara ja pots veure el primer tràiler i sentir algunes de les veus principals 🎙



No et perdis aquesta nova aventura de One Piece als cinemes, estrena a la tardor de 2022! Data final per confirmar 🍿#ONEPIECE#OP_FILMRED pic.twitter.com/57CPiisc6Q — SelectaVisión (@SelectaVision) August 3, 2022

L'anime en català segueix d'enhorabona. Després queanunciés que la nova pel·lícula d'Evangelion -una de les sèries amb més seguiment de la dècada dels anys 2000 a Catalunya- arribaria amb doblatge en català a les sales de tot el país, la distribuïdora ha informat d'una novetat de categoria. La quinzena pel·lícula de la sèrie, la sèrie d'animació (i manga, òbviament) més seguida de tot el planeta, s'estrenarà a les sales de tot Catalunya en llengua catalana.En l'anunci de SelectaVision fet ahir dimecres, la distribuïdora d'anime japonès a Catalunya va explicar queaterrarà al país la tardor d'aquest any, però encara no hi ha una data final confirmada. Dirigida permolt conegut al Japó però sense gaire rellevància fora de l'illa nipona, es posa per primer cop al capdavant de la història dels pirates ficticis més coneguts de tots els temps.Dilluns, SelectaVision va anunciar també l'estrena a Catalunya del film és, la darrera obra mestra del director Hideaki Anno, que ha estat tot un èxit de taquilla. Estrenada el 2021 a les sales de cinema nipones, va aterrar a Catalunya a través de la plataforma de contingut en streaming d'Amazon l'agost passat. Ara bé, la novetat és que la nova estrena es podrà veure en llengua catalana a les sales de cinema, un fet que no es podia fer al servei de Prime Video des de feia un any.

