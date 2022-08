Què hi veus? Un científic francès es disculpa per una broma sobre una fotografia d'una «estrella»

Photo de Proxima du Centaure, l’étoile la plus proche du Soleil, située à 4,2 année-lumière de nous.

Elle a été prise par le JWST.

Ce niveau de détails… Un nouveau monde se dévoile jour après jour. pic.twitter.com/88UBbHDQ7Z — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) July 31, 2022

Unaha acabat passant-se de frenada. El científic francèsha demanat disculpes a través del seu compte de Twitter després d'haver estat "el culpable" de fer escampar una mentida.que una imatge que havia publicat ell mateix a la xarxa social era una fotografia fidedigna de l'estrella Pròxima Centauri: res més lluny de la realitat,Klein, després d'haver estat protagonista de la polèmica, ha admès que va publicar aquesta imatge de l'embotit fent passar-la per una estrella "per fomentar la cautela davant de fotografies falses que circulen per les xarxes socials". Li ha sortit el tret per la culata., que no té res d'original, put haver ofés", ha escrit."Simplement, volia instar a la cautela al voltant de totes les imatges que semblen eloqüents per si mateixes", va explicar ahir dimecres el mateix Klein., la seva teoria sobre la cautela el va situar a l'ull de l'huracà de les xarxes socials, especialment en els sectors científics."Em va sorprendre la magnitud que va prendre: vaig pensar que la imatge seria detectada immediatament com a falsa", ha explicat el científic a l'agència de notícies francesa AFP. El mateix ha admès que. Segons el científic, la imatge d'una rodanxa de xoriço "és una broma molt recurrent entre físics".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor