Benvinguts a Pagès, també a l'estiu

Pagesos, ramaders, apicultors, elaboradors i pescadors mostren als visitants la seva activitat. Foto: Benvinguts a Pagès

Setze rutes de cap de setmana

El projecteproposa més d’un centenar d’activitats lúdiques per fer aquest estiu a Catalunya on el protagonisme és per als pagesos, ramaders, apicultors, elaboradors i pescadors que divulguen els productes amb què treballen. El cap de setmana de portes obertes Benvinguts a Pagès La Festa, que aquest any celebrarà la setena edició els dies 1 i 2 d’octubre, tornarà amb l’atractiu de les visites a les explotacions agroalimentàries que es podran reservar de manera gratuïta a partir de setembre a la pàgina web benvingutsapages.cat Abans, i coincidint amb les setmanes d’estiu, el projecte es manté vigent amb unesque inclouen demostracions i tastos de producte, pensades per a tots els públics, i que complementen l’oferta turística de proximitat.Entre d’altres, Benvinguts a Pagès proposa caminar entre animals de pastura a una petita explotació de la Noguera, especialitzada en els vedells d’engreix de la raça bruna dels Pirineus, conèixer l’apiari de Collserola i entendre els cicles de les abelles mel·líferes, alimentar cabres, vaques i conills a una granja del Maresme o bé degustar les pomes ribagorçanes als camps de l’Alta Ribagorça.Benvinguts a Pagès Tot l’Any articula també una proposta extensa deque combinen pagesia, gastronomia i patrimoni amb itineraris que es poden fer durant tres dies o bé amb una única jornada.Les experiències proposen les visites a les explotacions participants, poder conèixer la història i el patrimoni natural del seu entorn, allotjar-se a establiments rurals i degustar els productes de quilòmetre zero als restaurants recomanats pels propis productors i productores. Hi ha itineraris per fer al Pirineu, a les Terres de Lleida, a l’Ebre, a l’interior de Tarragona, a tot el litoral i prelitoral, a la Catalunya Central i a l’interior de Girona.

