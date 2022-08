Desenes de bicitaxis es manifesten a Barcelona contra la seva il·legalització

Una trentena de-o trixies- ha sortit aquest dijous al carrer per protestar contra la il·legalització de la seva activitat a partir del 2023, tal com van anunciar conjuntament el Govern i l’Ajuntament de Barcelona . El col·lectiu ha reivindicat "" en una marxa que ha sortit de l'edifici de Correus de la Via Laietana fins a arribar a la. Els conductors han reivindicat que hi ha-que ara es quedaran sense feina- i han acusat el consistori de ser "incapaç" de controlar les bicicletes il·legals.D'altra banda, han insistit que la seva feina no es pot equiparar a la dels taxis, perquè es dediquen a fer "". Tanmateix, han remarcat que la seva feina és digna. "", asseguren. Més aviat, entenen que s'hauria de parlar de feina "no regulada". En una entrevista a NacióDigital , una de les empreses afectades ha lamentat que la manca de regulació de l'Ajuntament els ha "impedit" adequar-se a cap marc jurídic.La prohibició dels bicitaxis trobarà el seu encaix jurídic amb la modificació de la, de 2003. Més concretament de l', que regula les característiques que ha de tenir un vehicle per considerar-se taxi. La bicicleta s'exclourà com a vehicle vàlid per prestar el servei. La llei afecta a tot Catalunya i, per tant, el bicitaxi quedarà prohibit a tot el territori. Si bé, la modificació s'haurà de tramitar al, a través de la llei de mesures dels pressupostos de la Generalitat per al 2023, pel qual serà vigent a partir de l'1 de gener de 2023.L’agost de 2017, el consistori d’ ja va mostrar la poteta quan va prohibir els bicitaxis de lloguer a les zones més saturades de la, amb multes d’entre 100 i 150 euros. Una mesura que es va replicar poc després al districte de. Des d’aleshores, s'han succeït les sancions per circular per rutes no autoritzades i amb vehicles sense homologar. Recentment, l’Ajuntament havia aprovat ampliar la prohibició a la, a l’, al, ali aldurant mig any.

