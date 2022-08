Els 6 millors documentals que Netflix ha estrenat aquest 2022

D.B. Cooper: Where Are You?!

És innegable que una de les senyes d'identitat de la plataformasón els documentals. Aplaudits per la crítica i per la immensa majoria dels subscriptors que estan abonats al servei, en el seu catàleg hi trobem veritables joies amagades,Fins i tot alguns que han rebut premis tan prestigiosos com l'Oscar formen part de l'aparador de Netflix, quet contingut documental a les seves files.El 2022 no ha estat una excepció i, encara que la plataforma hagi patit diversos entrebancs històrics en els primers mesos de l'any, el sector (i els amants) del documental no han hagut de patir per res.i ara, gràcies a les vacances, pot ser un bon moment reposat per gaudir-los. És per això que us seleccionem els millors que han aterrat aquest any a Netflix, triant entre gèneres i tipus de contingut:Els mitjans de comunicació dels Estats Units van viure un cas emocionant, excèntric i molt mediàtic el 1971: un home, completament normal, va pujar a un avió amb una bomba, el va segrestar,els va aconseguir i va saltar en paracaigudes. Des de llavors, les forces de l'ordre han intentat identificar-lo, capturar-lo... saber alguna cosa d'ell i els ha estat impossible. El documental explica la bomba mediàtica que va suposar aquest incident i com els cossos policials s'estiraven els cabells perquè no podien fer absolutament res per atrapar-lo.[youtube][/youtube]Durant els últims anys de la seva presidència,va centralitzar molts dels seus esforços en preservar el medi ambient dels Estats Units i en protegir, de manera molt contundent, els parcs naturals que envoltaven el seu país. Ara, sis anys després de la seva presidència,per presentar aquest magnífic retrat ambientalista i documental sobre els millors parcs naturals del planeta. En un intent per mostrar la bellesa, la fauna i la importància d'aquests llocs, l'expresident dels EUA és el narrador d'aquest viatge per la natura.​[youtube][/youtube]Aquest mateix maig un nou film documental produït per la multinacional va commocionar els usuaris de la plataforma i ha dividit la crítica professional.Basada en fets reals i en la denúncia d'una dona, el documental exposa un metge que va cometre un experiment pertorbador. Després de fer-se una prova d'ADN a casa,descobreix que té nombrosos germanastres i destapa un escàndol relacionat amb un famós especialista de fertilitat dels Estats Units. A través d'un pla meticulós, el doctor Cline va "engendrar" centenars de persones a través de la seva esperma i va crear, de manera espantosa, una xarxa de germanastres arreu del país.​[youtube][/youtube]Una de les sorpreses més gratificants de les estrenes documentals de la plataforma és aquesta sèrie dirigida per l'oscaritzatque aborda una de les qüestions socials i ètiques més potents dels últims anys: l'ús de les drogues per tractar i curar malalties mentals.qui també hi participa, busca testimonis que pateixen diverses malalties mentals perquè parlin sobre com les drogues com l'els han salvat la vida.​[youtube][/youtube]El món de la televisió pot amagar veritables monstres, ocults al públic durant dècades. Però cap d'aquests monstres s'aproxima a l'estrella mediàtica, del Regne Unit. Aquesta sèrie documental del gènere true crime exposa una de les històries més pertorbadores de la indústria televisiva britànica de tot el segle XX. En només dos capítols, la producció de Netflix s'endinsa en com Savile va conquerir un país amb la seva, per amagar una faceta profundament fosca, criminal i depredadora.​[youtube][/youtube]Una de les sèries documentals més esperades de tot l'any, gràcies a la immensa rellevància del personatge que es retrata al metratge.. Aquests diaris, i aquesta minisèrie, revelen els secrets de l'home més enllà del personatge, gràcies a tots els passatges, a la intervenció de molts col·laboradors, col·legues, amics i coneguts, a més de la infinita quantitat d'imatges exclusives o molt poc conegudes que apareixen als capítols de Netflix.​[youtube][/youtube]

