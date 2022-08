Aragonès demana canvis en els correbous «per una qüestió de benestar animal»

ha demanat canvis en els"Per una qüestió de benestar animal, algunes d'aquestes tradicions haurien d'anar canviant", ha apuntat en una entrevista aquest dijous a Els Matins de Catalunya Ràdio.Aragonès ha reconegut que en els últims anys hi ha hagut pràctiques que han millorat i en aquest sentit ha apuntat que "ja es va introduir tota la nova normativa en què hi ha presència de veterinaris, un control abans i un posterior, i algunes d'aquestes pràctiques més dures pels animals s'han prohibit".I en aquest punt, afirma: "Crec que és un procés que ha d'anar avançant i si és vist com una imposició des de Barcelona no ens en sortirem". Per tant, afegeix: "Hem d'anar millorant el tractament, hi ha hagut en els darrers anys un avenç important. En una societat que cada vegada valora més elestic convençut que en el futur seguiran havent-hi noves passes endavant".Aragonès considera que a poc a poc s'han anat introduint millores com el control veterinari i han minvat les pràctiques més cruels amb els animals, però que cal continuar millorant. El president no contesta amb claredat si es tracta d'una qüestió de valentia política, ja que en molts indrets, com és en el cas de lesacabar amb els correbous afectaria electoralment en l'àmbit municipal i insisteix que la solució no és imposar sinó continuar millorant.El president es trobava en una entrevista a Catalunya Ràdio, en un ambient distès, on presentava la Neula,. "Només veure'm se'm va apropar a mossegar-me la cama, menuda com era i des d'aleshores que viu a casa".A la pregunta de si el president creu que a Catalunya els animals tenen els drets suficients garantits o cal anar un pas més enllà, Aragonès declara que "probablement la millora en el benestar animal encara ha de fer més passos endavant". "La societat ens hem anat conscienciant cada cop més que els animals no són un objecte sinó que són éssers vius que tenen drets". "A Catalunya hi ha hagut progressos en aquest sentit, recordo de les primeres normatives referent al maltractament animal que ara s'ha regulat fins i tot en el dret civil català en casos de divorcis"., hi ha hagut pràctiques que han anat millorant. "Ho hem de treballar conjuntament amb els ajuntaments que també són els responsables del fet que hi puguin haver els espais adequats perquè els animals també puguin tenir bona qualitat de vida".

