La justícia avala l'eutanàsia de l'autor del tiroteig de Tarragona

Laha desestimat els recursos d'apel·lació per aturar l'del. Així ho han decidit aquest dijous els tres jutges de la secció en una deliberació a porta tancada. Els magistrats, que han resolt amb molta rapidesa la qüestió, ja ho han notificat a les parts.La família de l'afectat,ha celebrat la resolució judicial. En declaracions a l'ACN, el seu advocat,, s'ha mostrat molt satisfet, mentre que la part contrària, que representa als mossos ferits, presentarà. La resolució, a la qual ha tingut accés l'ACN, conclou que Sabau té dret a morir. No posa cap data a l'eutanàsia i recorda que ja no es poden presentar recursos ordinaris.En total van serdurant el tiroteig del passat 14 de desembre. L'home va ser detingut després d'un intercanvi de trets en una masia abandonada al terme municipal de Riudoms, mentre intentava fugir del dispositiu policial, en el qual fins i tot un agent va rebre un tret.Tot plegat, arran d'uns fets que es van iniciar quanes va presentar a l'oficina d'aquesta empresa amb armes, les quals va fer servir contra tres persones que hi havia allà presents.

