La consulta interna per continuar al Govern posa a prova la unitat a Junts

Ara no toca Per Albert cnmisol el 6 d'agost de 2022 a les 14:22

No marxaràn del govern, hi ha massa gent que cobra del cuento, la cuestió es anar cobrant.

Junts es un partit de mentida que no estàn junts ni entre ells. Han de ser més radicals de la CUP perquè encara estàn buscant el seu espai i tots estàn ocupats. Pobrets so saben pas a on ballent

Encara no han pait ser la 3° força de Catalunya Per Josey Wales el 6 d'agost de 2022 a les 13:41

Fins que no se la treguin de sobre es mantindrà la contradicció permanent. A l'espera de l'escissió dels trumpistes, i que no trigui gaire.

Junts

Per 11S14 el 6 d'agost de 2022 a les 09:46 1 0

Junts ha de retrobar el seu espai natural, l'electorat de Junts no está acostumat ni te perque fer-ho a sotmetres als desitjos de ERC, el fet de pactar per formar gobern obeix únicament al desitx d'els el.lectors de assolir la independencia, una vegada vist el fracás de la Taula de tot menys de diáleg, que cada un tiri pel seu canto i que surti el Sol per on vulgui, el temps posarà cada un al lloc que l'hi correspon, prollongar aquesta agonia, només fa que retrasar la voluntat del poble inutilment.