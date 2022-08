Mig Catalunya en perill alt per tempestes fortes aquest divendres

➡ Dv. 12:00 TU a 24:00 TU



➡ Possibilitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6 pic.twitter.com/F0tWGENcKH — Meteocat (@meteocat) August 4, 2022

Calor, aigua i pedra. Aquesta és la combinació que s'espera a Catalunya per aquest divendres. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat unque afecta pràcticament tot Catalunya. Només les comarques situades més a l'est i al sud del país se n'escapen.L'avís, que afecta el territori principalment de cara al migdia i la tarda -de 12 a 18 hores- indica que es poden superar en molts punts elsAlgunes comarques tenen un avís de perill moderat, però un bon gruix es troba en taronja al mapa; és a dir, ende xàfecs intensos -acompanyats localment de pedra i fortes ratxes de vent- són el Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Bages, Osona, l'Anoia, l'Alt Camp, l'Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Moianès, la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà.Aquest dimecres, una tempesta de pedra barrejada amb aigua ja va castigar la Noguera i el Segrià, on es van malmetre cultius de fruita dolça en municipis com araLa pedregada va afectar explotacions de fruita de llavor, sobretot varietats de pera encara per collir, però també de fruita de pinyol.

