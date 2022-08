Barcelona avança l'horari de tancament de restaurants i terrasses a Ciutat Vella

L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat aquest dijous que avançarà, venda alimentària i terrasses en diversos carrers del districte de Ciutat Vella per reduir el soroll nocturn que afecta els veïns. En concret, es tracta dels carrers deLa mesura ha arribat després que al llarg del juliol els sonòmetres instal·lats hagin registrats nivells de soroll superiors als llindars permesos. Està previst que la modificació d’horaris entri en vigor d’aquí a un mes i fixarà queSegons dades facilitades en roda de premsa, aquesta mesura beneficiarà el descans deen carrers com Joaquim Costa o la plaça dels Àngels i 4.500 ciutadans del Gòtic com la plaça George Orwell i el carrer dels Escudellers. Les mesures afectaran a 53 locals de restauració, 90 botigues d’alimentació i 13 terrasses.La iniciativa anunciada forma part del pla de reducció de contaminació acústica als carrers i places considerades Zona Acústicament Tensionada en Horari Nocturn (ZATHN). Altres mesures que s’implantaran en aquests carrers de Ciutat Vella sónlimitant-les a quatre persones o al nucli familiar per tal que els grups grans s’ubiquin als interiors dels locals.Segons han explicat, també serà obligatori que les taules i cadires tinguini que les cadenes que asseguren els elements de les terrasses estiguin plastificades. El pla preveu igualment la limitació de concerts i esdeveniments en aquests carrers i restringir la implantació de noves activitats. Per assegurar el compliment d’aquestes mesures s’impulsarande cada activitat. Segons han indicat, es reforçaran els serveis de neteja del carrer i el control per tal que els establiments llencin el vidre als contenidors durant el dia i no a la nit.Abans que entri en vigor la mesura, l’Ajuntament de Barcelona informarà els establiments afectats i obrirà un període d’al·legacions. Un cop superat,Durant aquest període també es continuaran fent mesuraments de soroll per a confirmar que continuen les superacions dels llindars a les ZATHN. El consistori no descarta implementar mesures en altres zones de Ciutat Vella.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor