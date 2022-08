100 propostes per descobrir el patrimoni de Catalunya

Activitat al jaciment d'Ullastret. Foto: Patrimoni Cultural

Elsde lahan preparat més d’unaquest estiu amb la campanya "Aquest estiu viu el patrimoni" . Propostes per aentre les quals hi ha visites guiades i teatralitzades, concerts i espectacles, tallers familiars, jocs de pistes i escapada, passejades d’estiu. Aquestes activitats tenen per objectiu fer que, tant el turisme local com internacional, tinguin accés al patrimoni cultural català i coneguin i descobreixin la seva riquesa d’una manera lúdica i diferent. Experiències totes elles en escenaris plens d’història.La completa agenda d’activitats ha estat possible gràcies a la col·laboració entre el Departament de Cultura i els diversos agents públics i privats del territori i és una de les apostes més importants deEntre les cites destaca el, que celebra la seva segona edició i es consolida com a cita imprescindible de l’estiu a les comarques de Tarragona. El Reial Monestir de Santes Creus acollirà, de l’11 al 15 d’agost, 10 concerts d’aquest festival de música antiga dirigit pel reconegut intèrpret i director, que tindrà lloc en espais patrimonials que formen part de la Ruta del Cister.També destaca laa la Canònica de Vilabertran, a l’Alt Empordà, que fa 30 anys enguany i dona el tret de sortida també l’11 d’agost amb la soprano Marlis Petersen.Altres cites musicals de l’estiu als monuments catalans són els festivals empordanesos dea Empúries i el de música clàssica a Sant Pere de Rodes. Durant el mes d’agost, a la seu d’Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya es podrà gaudir del festival Portablau, amb grups com Texas, Els Catarres o El Pot Petit, entre d’altres.L’oferta de visites guiades i passejades s’incrementa amb noves propostes de visites temàtiques, intergeneracionals i altres que combinen el patrimoni monumental i el natural. A les comarques de Girona les persones visitants poden apuntar-se a la clàssica “a” a la ciutat ibèrica d’Ullastret, o a la Girona monàstica que permet conèixer els monestirs de Sant Pere de Galligants i Sant Daniel.Al Priorat, es podrà participar de la visita “” o a la segona passejada espiritual a la Cartoixa d’Escaladei. I a l’Alt Penedès, a la ciutat d’Olèrdola s’ha programat la ruta de 5 km “Olèrdola, una muntanya d’històries” per descobrir les construccions de pedra seca o les restes arqueològiques de les tombes amb forma humana medievals.Una farcida agenda de diferents tipus d’activitats arreu dede Catalunya que el Govern posa a disposició de tots els catalans i catalanes i també de tots els visitants que vindran a Catalunya aquest estiu. El detall de les activitats es pot consultar a l’agenda en línia que s’ha habilitat al portal web del patrimoni cultural que inclou, a més, propostes de rutes, escapades de cap de setmana i diverses promocions per viure un estiu ple de patrimoni.