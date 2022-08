Filtren un àudio de Riqui Puig criticant Ferran Torres: «Guardiola ni el volia»

La filtració d'àudios continua de moda al món del futbol.ha estat l'última víctima d'aquesta tècnica per part d'uns companys dea la qual va anar el passat febrer per recuperar els punts que havia perdut del carnet de conduir.El més cridaner dels àudios, publicats al podcast Dongcast, de, és l'opinió del futbolista sobre. Puig critica la incorporació de l'extrem, procedent del Manchester City: "", sosté, i remarca que "l'any passat va jugar dotze partits".Més moderat es va mostrar, Riqui Puig, en ser preguntat per l'emoció deen el seu comiat com a jugador culer: "És normal, portava des dels catorze anys al club", va dir. Finalment, el migcampista -ara a punt de marxar a la lliga dels Estats Units- va revelar que havia tingut, però que les havia rebutjat: "Estic molt bé aquí a Barcelona. Allà et paguen el doble i després estàs sol...", va assegurar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor