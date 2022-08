El CNI es retira d'Euskadi i es redueix a la mínima expressió a Catalunya

Elespanyol (CNI) ha marxat deli s'ha retirat parcialment de. Ho ha avançat el diari. Segons el rotatiu, fonts properes a la institució, que depèn del, han explicat que l'objectiu d'aquests moviments és desvincular les decisions judicials relacionades amb l'independentisme català i basc de les relacions que el govern demantingui amb els seus socis parlamentaris d'A partir d'ara, per tant, les possibles investigacions a grups sobiranistes al País Basc queden en mans de lai de la. A Catalunya, les actuacions del CNI quedaran reduïdes a la mínima expressió, però el servei d'intel·ligència espanyol no acabarà de marxar.La desbandada del CNI arriba en un moment complex per l'organisme, arran deli del. La, ara anomenada d'informació classificada, obre la porta a què les personalitats de l'independentisme català afectades per les espies telefòniques puguin demanar a la que es desclassifiqui la informació . Tot i que no garanteix res i el govern central ja ha avisat que només es faran públics els documents que no posin en risc la seguretat nacional, és un moviment que posa en escac al CNI.Tanmateix, el jutge ha citat a declarar a l'Audiència Nacional com a testimonis als ministres Marlaska i Robles , en la causa que investiga l'espionatge amb Pegasus dels seus mòbils, el del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el del ministre d'Agricultura,. També ha sol·licitat la desclassificació de documents i arxius reservats.Les fonts del CNI consultades per El Mundo afirmen queno ha comès cap atemptat des del març de 2010, pel qual l'estructura desplegada per controlar "el seu" ha perdut tot el sentit. L'manté encara, però, diverses causes obertes contra l'organització terrorista pels atemptats duts a terme abans que abandonés la lluita armada.El replegament del centre d'intel·ligència pot suscitar. Fins i tot, oposades. Els sectors a la dreta del govern espanyol ho atribueixen a la necessitat de l'executiu d'assegurar-se els seus suports parlamentaris, davant unesproperes i que es preveuen complicades. Una lectura alternativa, la que deixa entreveure el mateix organisme, és que els moviments sobiranistes català i basc ja no preocupen tant a Madrid.

